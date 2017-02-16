В феврале жители многоквартирных домов Поморья получат платежные квитанции, оформленные по-новому: расходы на общедомовые нужды перенесены из коммунальных услуг в плату за содержание жилого помещения.

Привычные начисления за общедомовое потребление электроэнергии (ОДП) перемещается из квитанций ПАО «Архэнергосбыт» в квитанции управляющих компании.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление Правительства РФ №1498 «О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме» 26 декабря 2016 года В соответствие с документом, с первого января наступившего 2017 года расходы на оплату коммунальных ресурсов, которые потребляются в процессе содержания общего имущества в многоквартирном доме, включаются в плату за содержание жилого помещения. Соответственно, плата за электрическую энергию, потребляемую при содержании общего имущества в многоквартирном доме, с 01 января 2017 исключается из платёжного документа за коммунальную услугу «электроснабжение» и указывается в квитанции, выставляемой исполнителем коммунальных услуг за жилищные услуги.

По мнению главы Правительства, данное постановление повысит прозрачность формирования платы за услуги ЖКХ: плата за ОДН начисляется теперь расчетным методом - по нормативу.

С 01 января 2017 года в платёжных документах для граждан, выставляемых ПАО «Архэнергосбыт», фигурирует только электроэнергия, потребляемая в жилом помещении (квартире). Строки «общедомовое потребление» в квитанциях сбытовой компании более не будет. Исключением могут стать дома, где выбран способ так называемого «непосредственного управления»: потребителям, проживающим в таких домах, сумму общедомового электропотребления продолжит выставлять в своих счетах гарантирующий поставщик.

ПАО «Архэнергосбыт» обращает особое внимание потребителей электроэнергии на то, что происшедшие в законодательстве изменения – это не просто технический перенос цифр из одной строки в другую. Рассчитанные по новым стандартам суммы могут отличаться от среднестатистических начислений по фактическим показаниям счетчиков, к которым привыкли граждане. В отдельных домах суммарные цифры платежных документов могут даже снизиться относительно привычного уровня. К сожалению, в тех домах где в свое время собственники жилья провели эффективные мероприятия по снижению общедомового электропотребления (есть дома, где ОДП приближено к нулю), рост итоговых цифр после перехода на расчеты по нормативу окажется ощутимым. Возможно, психологически это будет не очень приятно, но справедливо.

Помимо этого, в соответствии с постановлением министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 21 декабря 2016 года № 142-пн внесены изменения в постановление министерства энергетики и связи Архангельской области от 17 августа 2012 года № 9-пн «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению на территории Архангельской области». Правоотношения по указанному постановлению распространяются с 17 марта по 31 декабря прошедшего 2016 года. В период с февраля по март текущего года ПАО «Архэнергосбыт» планирует выполнить соответствующие перерасчёты по измененным нормативам.

Часть 10 статьи 12 закона 176-ФЗ устанавливает: «10. При первоначальном включении в плату за содержание жилого помещения расходов на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, тепловой энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме их размер не может превышать норматив потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды, установленный субъектом Российской Федерации по состоянию на 1 ноября 2016 года». Соответственно, с 01 января 2017 года в расчётах необходимо применять нормативы, установленные на указанную в законе дату постановлением Министерства энергетики и связи Архангельской области от 17 августа 2012 № 9-пн в редакции постановления Министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 21 декабря 2016 № 142-пн. Иного закон не предусматривает и не допускает.

По вопросам начисления платы за электроэнергию, потребляемую при содержании общего имущества, а также начисления соответствующей денежной выплаты гражданам, являющимся получателями мер социальной поддержки, необходимо обращаться к Исполнителю коммунальных услуг (управляющей компании), обслуживающему многоквартирный дом.