наверх
Новости Архангельска
16 февраля, четверг 18:06
$57.74
61.30
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
ТОП 7 Новости компаний
11.02.17
Архангельские приставы заставили нотариуса прекратить прием граждан в квартире
95
10.02.17
Купить квартиру в новостройках Архангельска и Северодвинска стало проще и дешевле
79
11.02.17
Машино-место официально признано объектом недвижимости
60
11.02.17
Крупнейшие застройщики Архангельской области подтвердили свое участие в стройфоруме
54
12.02.17
Институт страховых представителей «РГС-Медицина»
42
12.02.17
Вести Поморья снимут репортаж о проблемах участия в программе поддержки заемщиков
36
12.02.17
В Росгвардии в день создания лицензионно-разрешительной службы подвели итоги работы
32
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Архэнергосбыт сообщает: начисление за ОДП теперь осуществляют управляющие компании

В феврале жители многоквартирных домов Поморья получат платежные квитанции, оформленные по-новому: расходы на общедомовые нужды перенесены из коммунальных услуг в плату за содержание жилого помещения.
Привычные начисления за общедомовое потребление электроэнергии (ОДП) перемещается из квитанций ПАО «Архэнергосбыт» в квитанции управляющих компании. 

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление Правительства РФ №1498 «О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме» 26 декабря 2016 года В соответствие с документом, с первого января наступившего 2017 года расходы на оплату коммунальных ресурсов, которые потребляются в процессе содержания общего имущества в многоквартирном доме, включаются в плату за содержание жилого помещения. Соответственно, плата за электрическую энергию, потребляемую при содержании общего имущества в многоквартирном доме, с 01 января 2017 исключается из платёжного документа за коммунальную услугу «электроснабжение» и указывается в квитанции, выставляемой исполнителем коммунальных услуг за жилищные услуги.

По мнению главы Правительства, данное постановление повысит прозрачность формирования платы за услуги ЖКХ: плата за ОДН начисляется теперь расчетным методом - по нормативу.

С 01 января 2017 года в платёжных документах для граждан, выставляемых ПАО «Архэнергосбыт», фигурирует только электроэнергия, потребляемая в жилом помещении (квартире). Строки «общедомовое потребление» в квитанциях сбытовой компании более не будет. Исключением могут стать дома, где выбран способ так называемого «непосредственного управления»: потребителям, проживающим в таких домах, сумму общедомового электропотребления продолжит выставлять в своих счетах гарантирующий поставщик.

ПАО «Архэнергосбыт» обращает особое внимание потребителей электроэнергии на то, что происшедшие в законодательстве изменения – это не просто технический перенос цифр из одной строки в другую. Рассчитанные по новым стандартам суммы могут отличаться от среднестатистических начислений по фактическим показаниям счетчиков, к которым привыкли граждане. В отдельных домах суммарные цифры платежных документов могут даже снизиться относительно привычного уровня. К сожалению, в тех домах где в свое время собственники жилья провели эффективные мероприятия по снижению общедомового электропотребления (есть дома, где ОДП приближено к нулю), рост итоговых цифр после перехода на расчеты по нормативу окажется ощутимым. Возможно, психологически это будет не очень приятно, но справедливо.

Помимо этого, в соответствии с постановлением министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 21 декабря 2016 года № 142-пн внесены изменения в постановление министерства энергетики и связи Архангельской области от 17 августа 2012 года № 9-пн «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению на территории Архангельской области». Правоотношения по указанному постановлению распространяются с 17 марта по 31 декабря прошедшего 2016 года. В период с февраля по март текущего года ПАО «Архэнергосбыт» планирует выполнить соответствующие перерасчёты по измененным нормативам.

Часть 10 статьи 12 закона 176-ФЗ устанавливает: «10. При первоначальном включении в плату за содержание жилого помещения расходов на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, тепловой энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме их размер не может превышать норматив потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды, установленный субъектом Российской Федерации по состоянию на 1 ноября 2016 года». Соответственно, с 01 января 2017 года в расчётах необходимо применять нормативы, установленные на указанную в законе дату постановлением Министерства энергетики и связи Архангельской области от 17 августа 2012 № 9-пн в редакции постановления Министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 21 декабря 2016 № 142-пн. Иного закон не предусматривает и не допускает.

По вопросам начисления платы за электроэнергию, потребляемую при содержании общего имущества, а также начисления соответствующей денежной выплаты гражданам, являющимся получателями мер социальной поддержки, необходимо обращаться к Исполнителю коммунальных услуг (управляющей компании), обслуживающему многоквартирный дом.

  
версия для печати
  
просмотров: 98
дата: 16.02.17 | 17:03
комментариев: 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080