Архэнергосбыт: в регионе активизировались энергомошенники
вчера 10:47
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За последнее время в Архангельске зафиксированы неоднократные случаи мошенничества, когда организации под видом энергосбытовой компании незаконно требуют денежные средства с потребителей электроэнергии.
Свои незаконные требования они, как правило, маскируют под взыскание задолженности либо получение текущих платежей за электрическую энергию.
Абонентам ПАО «Архэнергосбыт», проживающим в областном центре и в районах функционирования организации, следует иметь в виду, что на сегодняшний день ни одна организация не может выступать от имени гарантирующего поставщика ПАО «Архэнергосбыт» и вести работу с потребителями по вопросам взыскания задолженности за потребленные энергоресурсы. За время своего существования ПАО «Архэнергосбыт» сумело выстроить конструктивные отношения со всеми исполнителями коммунальных услуг (управляющими компаниями – УК, ТСЖ и т.п.), обслуживающими многоквартирные дома.
Вручение неизвестным лицом квитанций об оплате электроэнергии, требований о погашении задолженности, предложений о замене прибора учета и т.п. или же появление в почтовом ящике сомнительных извещений от стороннего юридического лица следует расценивать как противоправные действия (мошенничество) и незамедлительно ставить в известность органы внутренних дел, а также службу безопасности ПАО «Архэнергосбыт»: 49-43-00 доб.225; dubovov@arsk.ru
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Также сбытовая компания настоятельно рекомендует при осуществлении платежей обращать внимание на реквизиты получателя платежа - они в обязательном порядке указываются на расчетно-платежных документах.
«Архэнергосбыт» просит своих абонентов быть бдительными.