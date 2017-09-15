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Общество | Главные новости

Арктический правовой центр начал функционировать в Архангельске

сегодня 18:34
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Он создан на базе САФУ им. Ломоносова. Планируется, что на его основе будет организован экспертный совет по вопросам развития инвестиционной деятельности в регионе.
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Арктический правовой центр зарегистрирован как некоммерческая организация. В рамках работы планируется проведение дискуссий, круглых столов и консультаций. Кроме того, следить за деятельностью центра или обратиться к специалистам за помощью можно в онлайн-режиме.
 
Центр объединил уже более 20 экспертов, среди которых председатель совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации Александр Вылегжанин, советник губернатора Архангельской области по вопросам Арктики Лев Левит, государственный советник РФ третьего класса Юлия Зворыкина, директор Арктического центра стратегических исследований САФУ Константин Зайков. В качестве партнеров выступают рабочая группа по развитию Арктики и Северного морского пути при правительстве РФ, Госкомиссия по развитию Арктики, Ассоциация полярников.
 
Специалисты примут участие в разработке нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность в Арктике. Предприниматели смогут обратиться в центр за консультацией и поддержкой в правовых вопросах, также будет создан экспертный совет по вопросам развития инвестиционной деятельности в регионе.
 
«Сегодня Арктика – это регион комплексного стратегического значения. Успешная реализация государственной политики в Арктике в абсолютной степени зависит от качества нормативно-правового регулирования и слаженной работы специалистов из различных отраслей. Такую задачу по силам решать в рамках работы Арктического правового центра», - прокомментировал Президент Ассоциации торгово-промышленных палат северных (приполярных) территорий зоны Арктики Василий Сидоровский.
Автор: Ксюша Д.
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