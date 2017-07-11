Автобусный маршрут номер 22 закрывают в Архангельске

В связи с истечением сроков действия карт маршрута и отсутствием оснований для выдачи новых автобус №22 прекращает работу. В целях организации пассажирских перевозок жителей Архангельска в направлении от поселка Гидролизного завода до поселка Силикатного завода и связи их с центральной частью города увеличивается количество автобусов муниципальных маршрутов № 9, № 65, № 43 и № 44.



Численность транспортных средств на маршрутах будет доведена до необходимого количества. Вносимые изменения не скажутся на доступности пассажирских перевозок, ранее обеспеченных маршрутом № 22.



Подробную информацию о движении автобусов муниципальных маршрутов можно получить в центральной диспетчерской службе по телефону 29-39-96 в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба администрации города.