Автопарк архангельских медучреждений пополнили 11 новых машин скорой помощи

Одиннадцать автомобилей отправятся в Северодвинск, Новодвинск, Плесецкий, Няндомский, Виноградовский, Вельский и Онежский районы.

Церемония передачи автомобилей учреждениям здравоохранения состоялась на станции скорой медицинской помощи в Архангельске. Подчеркнем, что в прошлом году по федеральной программе регион получил 24 машины, сейчас 11, а до конца декабря поступят еще пять автомобилей.

Отметим, что за счёт последней поставки в конце года будет обновлен автопарк моногородов и мононаселенных пунктов: Северодвинска, Коряжмы, Новодвинска, Онеги и поселка Кизема Устьянского района.