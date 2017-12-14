Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия На заметку Арктический форум 2017 Цифра дня Бизнес новости TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
реклама
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
13.12.17
988
13.12.17
960
12.12.17
817
13.12.17
674
13.12.17
660
13.12.17
651
13.12.17
647
реклама
реклама
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Общество | Главные новости

Автопарк архангельских медучреждений пополнили 11 новых машин скорой помощи

сегодня 17:15
76 0
Одиннадцать автомобилей отправятся в Северодвинск, Новодвинск, Плесецкий, Няндомский, Виноградовский, Вельский и Онежский районы.
 >

Церемония передачи автомобилей учреждениям здравоохранения состоялась на станции скорой медицинской помощи в Архангельске. Подчеркнем, что в прошлом году по федеральной программе регион получил 24 машины, сейчас 11, а до конца декабря поступят еще пять автомобилей.

Отметим, что за счёт последней поставки в конце года будет обновлен автопарк моногородов и мононаселенных пунктов: Северодвинска, Коряжмы, Новодвинска, Онеги и поселка Кизема Устьянского района.

76 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
Главные новости | Лента новостей Все новости
Архангельская область прославилась на пресс-конференции Путина своими водорослями
Общество | Новости раздела
 
В Архангельске студенты обучат всех желающих технике скандинавской ходьбы
В Архангельске студенты обучат всех желающих технике скандинавской ходьбы
Мастер-класс по скандинавской ходьбе пройдет в Интеллектуальном центре САФУ 16 декабря в 10:00. Участники не только узнают теорию, но и отработают практические навыки.
сегодня 17:41
47
 
В Мезени появилась своя «Нулевая верста»
В Мезени появилась своя «Нулевая верста»
Символичный знак отсчёта дорожных расстояний установлен в центре города, рядом с мостом.
сегодня 17:31
59
 
Автопарк архангельских медучреждений пополнили 11 новых машин скорой помощи
Автопарк архангельских медучреждений пополнили 11 новых машин скорой помощи
Одиннадцать автомобилей отправятся в Северодвинск, Новодвинск, Плесецкий, Няндомский, Виноградовский, Вельский и Онежский районы.
сегодня 17:15
77
 
Архангельская область прославилась на пресс-конференции Путина своими водорослями
Архангельская область прославилась на пресс-конференции Путина своими водорослями
Фото с участием пресс-секретаря Корпорации развития Поморья облетело все архангельские соцсети. В руках у девушки – плакат, на котором написано «Водоросли. Архангельская область».
сегодня 16:40
453 1
Boater: На мой взгляд, гораздо больший интерес заслуживает плакат девушки, стоящей рядом - ...
 
Лекция архангельского учителя в штабе Навального возмутила депутата-сталиниста
Лекция архангельского учителя в штабе Навального возмутила депутата-сталиниста
Депутат Архгордумы Александр Афанасьев, тот самый, что инициировал установку памятника Сталину, потребовал правоохранителей проверить учителя истории Михаила Копицу за лекцию в штабе Алексея Навального.
сегодня 15:39
322
Мобильная версия сайта
о проекте | политика конфиденциальности и пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
 
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080