Четверо архангелогородцев подделали паспорт мужчины, вклеив в него фотографию одного из соучастников преступления. Затем мошенники приватизировали квартиру и продали ее.

В результате махинаций житель Архангельска лишился права собственности на принадлежащую ему квартиру, что повлекло причинение ущерба в особо крупном размере. Квартира стоила 1,5 млн рублей.



Сейчас «черные риэлторы» находятся под стражей. Свою вину в мошенничестве они признали.



Мужчина, чью квартиру они продали, бесследно исчез. Возбуждено уголовное дело по статье убийство. Как пояснили в следственном управлении СКР, принимаются меры к установлению его местонахождения и обстоятельств исчезновения.

