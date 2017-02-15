Региональное управление налоговой службы разъяснило обоснованность своих требований к депутату Госдумы от Поморья. Его задолженность перед бюджетом области составляет почти 47 миллионов рублей, более 24 миллионов он должен Котласу.

Долги возникли из-за продажи имущества, а также по доходам, полученным от предпринимательской деятельности в 2015-2016 годах. Кроме того, у Палкина, как гражданина, имеется задолженность по имущественным налогам на сумму 4,1 млн. рублей.

По словам пресс-службы регионального управления налоговой службы, в адрес должника неоднократно направлялись требования об уплате налогов, которые были проигнорированы. Котласским городским судом Архангельской области вынесено решение о наложении ареста на имущество депутата, стоимостью более 16 млн. рублей.

По словам Палкина, государство должно вернуть его сыну значительные средства в виде налогового вычета по НДС, за счёт которых он и планировал погасить задолженность.

Действительно, в налоговую инспекцию были представлены декларации к возмещению НДС. Однако точная сумма станет ясна только по итогам камеральной проверки, завершить которую не получается, так как в фискальном органе не получили документы, подтверждающие право на вычет.

Решение депутата Госдумы от Архангельской области обратиться в суд с заявлением о признании себя банкротом вызывает сожаление у налоговых органов, потому что по закону в этом случае возможна не только реструктуризация долга, но и его списание. Это может привести к серьезным потерям для бюджета области.