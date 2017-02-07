Обслуживающее 73-ий маршрут (МРВ – Лесозавод №13) общество «Магна» лишилось директора в связи с банкротством. Людей автобус не перевозил. Городские власти приняли решение о продлении 44-го маршрута до поселка лесозавода №13.

Примечательно, что ведение в отношении предприятия конкурсных процедур не являлось препятствием для осуществления деятельности по перевозке пассажиров. Однако, в течение 6 дней, начиная с 1 февраля, конкурсный управляющий не смог должным образом организовать работу 73-го маршрута.

Сейчас в адрес перевозчика маршрута №73 подготовлены претензии, а также инициирована процедура расторжения договора.

На период проведения всех необходимых по закону процедур, которые занимают около двух месяцев, общество «Магна» вправе продолжать свою деятельность по перевозке людей маршрутом №73, поэтому горожане могут пользоваться автобусами и 44-го, и 73-го маршрутов.



В дальнейшем планируется проведение конкурса по определению нового перевозчика на маршруте №73.