Бегающий от приставов алиментщик за полчаса «добрался» из Нарьян-Мара в Архангельск

В отделе судебных приставов по Ломоносовскому округу г. Архангельска с 2013 года на исполнении находится исполнительное производство о взыскании с гражданина А. алиментов. За 4 года мужчина произвёл лишь одну выплату в размере 70 тысяч рублей, и было это летом 2014 года. Видимо, посчитав свой отцовский долг исполненным, архангелогородец больше никакой материальной помощи своему ребёнку не оказывал. К настоящему времени долг накопился значительный - порядка 300 тысяч рублей.

Взыскание алиментов было затруднено тем, что должник нигде официально не работает и официального дохода не имеет. Не побудили мужчину выплачивать алименты ни ограничение его в спецправе на управление транспортным средством, ни запрет на регистрационные действия с автомобилем, ни привлечение к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ.

Чтобы избежать ареста принадлежащего ему автотранспортного средства, гражданин А. вячески уклонялся от встреч с судебным приставом-исполнителем и скрывал местонахождение своего автомобиля «Mitsubishi Outlander», придумывая при этом различные небылицы.



В последний раз он сообщил судебному приставу, что надолго уехал в Нарьян-Мар. Однако, в ходе работы по данному исполнительному производству было установлено, что и самого должника, и его автомобиль неоднократно видели в Соломбале. Выехав по адресу, судебный пристав-исполнитель обнаружила «Mitsubishi Outlander» и, позвонив гражданину А., сообщила ему, что в настоящее время производит арест его имущества. На просьбу отложить арест до его прибытия из Нарьян-Мара, должник получил отказ. Уже через полчаса «находившийся» в Заполярье гражданин А. был у машины и присутствовал при её аресте. Предварительно оценённый в 700 тысяч рублей автомобиль был оставлен должнику на ответственное хранение с предупреждением об уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ.



В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении в отношении гражданина А. уголовного дела по ст. 157 УК РФ. Чтобы избежать судимости и потери автомобиля, у мужчины есть буквально несколько дней для принятия мер к погашению задолженности по алиментам.



