Безработный архангелогородец с помощью чужого паспорта пытался взять кредит

36-летний соломбалец нашел паспорт и решил им воспользоваться для оформления денежного займа. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

В полицию Архангельска поступило сообщение из офиса по предоставлению микрозаймов, расположенного в Октябрьском округе областного центра. Сотрудники пояснили, что за предоставлением кредита к ним обратился мужчина. При проверке документов оператор выяснил, что предъявленный клиентом паспорт числился как ранее утерянный. Почувствовав неладное, мужчина скрылся.Сотрудники уголовного розыска установили личность афериста – им оказался нигде не работающий 36-летний житель Соломбальского округа. Мужчина был задержан.