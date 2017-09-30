Безработный архангелогородец с помощью чужого паспорта пытался взять кредит
сегодня 16:32
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36-летний соломбалец нашел паспорт и решил им воспользоваться для оформления денежного займа. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.
В полицию Архангельска поступило сообщение из офиса по предоставлению микрозаймов, расположенного в Октябрьском округе областного центра. Сотрудники пояснили, что за предоставлением кредита к ним обратился мужчина. При проверке документов оператор выяснил, что предъявленный клиентом паспорт числился как ранее утерянный. Почувствовав неладное, мужчина скрылся.
Сотрудники уголовного розыска установили личность афериста – им оказался нигде не работающий 36-летний житель Соломбальского округа. Мужчина был задержан.