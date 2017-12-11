Бизнес-защитник окажет помощь в развитии предпринимательской инициативы в районах

Напомним, по поручению Губернатора Архангельской области Игоря Орлова, подписанного по итогам заседания координационного совета глав муниципалитетов, главы должны актуализировать графики проведения заседаний местных советов по предпринимательству и направить вместе с приглашением к участию в адрес уполномоченного.На предстоящих заседаниях предполагается обсудить реформу системы контрольно-надзорной деятельности, предпринимательскую активность в муниципальных образованиях, а также актуальные вопросы, волнующие местное бизнес-сообщество. По итогам заседаний уполномоченный при губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей проведет и личный прием.«Убежден, что развитие территорий напрямую зависит от развития бизнеса. Именно работа на местах позволяет выявить системные вопросы, препятствующие реализации предпринимательской активности в родной Архангельской области. А также оказать поддержку и содействие представителям бизнеса в частных историях сложных взаимоотношений с местной властью. Придать импульс конструктивным решениям, во главе угла которых – общественные интересы», – подчеркнул важность выездных приемов предпринимателей и участия в районных советах Иван Кулявцев.Расширенные заседания советов по развитию предпринимательства при участии бизнес-защитника уже состоялись в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, а также в Шенкурском районе, Устьянском, Вельском и Приморском районах.