Архангельские бизнесмены помогут обеспечить осужденных работой

Отдельно остановились на трудоустройстве осужденных, работающих в Центре трудовой адаптации. Также на повестку дня был вынесен вопрос о помощи отбывающим наказание, которые нуждаются в работе после освобождения из мест лишения свободы. При этом было отмечено, что администрация учреждения помогает таким осужденным получить необходимое профессиональное образование в период отбывания наказания.

Представители коммерческих структур, присутствующие на заседании, предложили оказывать содействие освобождающимся из исправительной колонии №29. Их деятельность связана с деревообработкой и строительством, поэтому для имеющих рабочие специальности они могут предоставить возможность трудиться.

Взаимодействие с органами муниципальной власти и бизнес-структурами позволяет учреждению решать многие важные вопросы, связанные с повседневной деятельностью подразделения, а также социализацией и подготовкой к освобождению отбывающих наказание.