Январь в этом году выдался снежный и на помощь городским службам в уборке снега пришли студенты.

Акция помощи руководству учреждений города в оперативной расчистке территорий, парковок и подъездов к детсадам, поликлиникам и больницам началась 26 января молодежью Архангельска и на сегодняшний день подходит к заключительной стадии.

Студенческие отряды одними из первых отозвались на клик о помощи в уборке снега 26-го января, продолжили свою работу на следующий день, выйдут на объект и сегодня!

Любовь Васильевна Окулова, директор Детского сада № 180 с радостью показывает фронт работы ребятам: «Не так давно дворник поменялся, подход к садику расчищать успевает, а на детскую площадку времени не хватает, теперь будет где деткам поиграть на прогулке. Молодцы, ребята!»

Сегодня работа продолжится на трех объектах – это больницы и поликлиники города. Бойцы студенческих отрядов и участники Молодежной патриотической акции "Полярный десант" подходят к работе с энтузиазмом, дело горит. А для ребят эти дни стали подготовкой к выезду в районы нашей области в составе бойцов "Полярного десанта", где они будут помогать ветеранам и пожилым людям в уборке снега, колке дров и других хозяйственных работах.