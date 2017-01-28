наверх
Новости Архангельска
28 января, суббота 15:57
$59.35
63.18
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
ТОП 7 Новости компаний
26.01.17
ЖК «Green Park»: на 1-й очереди завершена забивка свай, на 2-й – закончен котлован
115
24.01.17
На жилом комплексе «Зеленый квартал» в Архангельске завершают последний этаж
105
27.01.17
Архангелогородцам предлагают показать настоящую русскую «зимнюю удаль»
88
27.01.17
Почетным знаком святой Татианы отмечены архангельские вокалисты-народники
86
12.01.17
Новый автомобильный бренд из «Поднебесной» HAVAL уже в Архангельске
85
27.01.17
В Татьянин день на сцене городского культурного центра Архангельска звучали романсы
83
27.01.17
Elena Furs объявила скидки на все меха: 100% выгода только до 31 января!
79
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Бойцы студенческих отрядов присоединились к акции по уборке снега

Январь в этом году выдался снежный и на помощь городским службам в уборке снега пришли студенты.

Акция помощи руководству учреждений города в оперативной расчистке территорий, парковок и подъездов к детсадам, поликлиникам и больницам началась 26 января молодежью Архангельска и на сегодняшний день подходит к заключительной стадии.

Студенческие отряды одними из первых отозвались на клик о помощи в уборке снега 26-го января, продолжили свою работу на следующий день, выйдут на объект и сегодня!

Любовь Васильевна Окулова, директор Детского сада № 180 с радостью показывает фронт работы ребятам: «Не так давно дворник поменялся, подход к садику расчищать успевает, а на детскую площадку времени не хватает, теперь будет где деткам поиграть на прогулке. Молодцы, ребята!»

Сегодня работа продолжится на трех объектах – это больницы и поликлиники города. Бойцы студенческих отрядов и участники Молодежной патриотической акции "Полярный десант" подходят к работе с энтузиазмом, дело горит. А для ребят эти дни стали подготовкой к выезду в районы нашей области в составе бойцов "Полярного десанта", где они будут помогать ветеранам и пожилым людям в уборке снега, колке дров и других хозяйственных работах. 

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
версия для печати
  
автор: shabsso29
просмотров: 33
дата: 28.01.17 | 15:41
комментариев: 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080