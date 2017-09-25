Более 110 млн рублей выделено на реконструкцию набережной в Соломбале в 2018 году

Цель мероприятий – укрепить размываемый паводками правый берег Северной Двины в Соломбальском округе. У местных жителей появится новая набережная с красивыми и удобными спусками к воде, пешеходными и велодорожками, фонарями и скамейками.

Подрядчик набрал хорошие темпы работ: на сегодняшний день освоено порядка 150 млн. руб. Забито 260 метров шпунтовой стенки, состоящей из 520 шпунтов. Всего за 2017 год запланировано пройти около 300 метров – стенка дойдет от причала «Соломбала» до памятника «Всем, кого не вернуло море». Причем подрядчик при наличии финансирования готов вести работы круглый год, независимо от сезона.

Министр строительства Михаил Яковлев, комментируя ход работ, отметил:

– В 2017-м нам удалось привлечь 68 млн. рублей федерального софинансирования на данный проект, еще порядка 32 млн. выделил региональный бюджет. До конца текущего года из 850 метров по проекту будут выполнены работы на трехсотметровом участке: монтаж шпунтовой стенки, дренаж, устройство монолитного оголовка и т.д.

Правительство Архангельской области проводит совместную работу с федеральным Агентством водных ресурсов. Уже подписан проект соглашения, согласно которому на 2018 год из федерального бюджета на данный объект планируется выделить порядка 100 млн. руб. Исходя из принципа софинансирования из регионального бюджета необходимо будет ассигновать как минимум 11 млн. руб.

Депутат областного Собрания Эрнест Белокоровин считает, что финансирование на будущий год должно быть увеличено:

– Сейчас основная задача – не снизить набранные темпы работ, а это напрямую зависит от финансирования. Нам предстоит предусмотреть необходимые средства в бюджете 2018 года, чтобы этот проект не превратился в долгострой. На мой взгляд, 11 миллионов из областного бюджета будет недостаточно; эту сумму, я считаю, необходимо увеличить до 30 – 40 миллионов, плюс к этому добиться выделения обещанных ста или более миллионов из федерального бюджета.

Следующее выездное заседание комитета намечено на конец октября – к этому времени подрядчик планирует дойти шпунтовой стенкой от улицы Маяковского до улицы Челюскинцев.