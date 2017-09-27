Более 15 тысяч воспитателей Поморья празднуют день дошкольных работников

Среди тех, кто сегодня принимал поздравления, была и воспитатель сада «Золушка» Холмогорского района Ольга Трескина. Её отметили за неординарный подход к вопросам патриотического воспитания юных северян.Детский сад "Золушка" отличает не только неординарная внешность, а учреждение является самым современным и креативным зданием в своём населённом пункте, но и проекты, которые реализуют наставники.Например, здесь создан мини-музей «Бурёнушка». А часть своей группы воспитатель Ольга Трескина оформила в виде крестьянской избы, в которой есть даже макет русской печи. Ребята изучают быт поморских семей, знакомятся с укладом жизни своих предков и даже вполне сносно орудуют ухватом.- Мы собираем наши северные игрушки, книги местных писателей. У нас есть макет Холмогорского района. Таким образом стараюсь не только познакомить ребят с историей, но и привить им любовь к своей родине, - отметила Ольга Трескина.В рамках своего визита в Холмогорский район заместитель министра образования и науки Архангельской области Юрий Гнедышев побывал в детском саду «Золушка», чтобы лично поздравить сотрудников этого учреждения с профессиональным праздником.Благодарность ведомства за особый подход в деле патриотического воспитания юных северян была вручена воспитателю детского сада «Золушка» Холмогорского района Ольге Трескиной.- Тех, кто посвятил себя работе с детьми, можно назвать людьми особого склада. Мудрость, терпение, неординарная выдумка – вот далеко не все качества, которые им ежедневно приходится проявлять. Более пяти с половиной тысяч воспитателей работают в сфере дошкольного образования региона. Всего же более 15 тысяч человек обеспечивают функционирование наших детских садов, - рассказал заместитель министра образования и науки Архангельской области Юрий Гнедышев.Он также отметил, что власти Поморья продолжают развивать сеть дошкольных учреждений. Завершено строительство здания начальной школы-сада в Каргополе, начато строительство сада в архангельском посёлке Турдеевск. Только в этом году уже дополнительно создано более 300 мест в детских садах.На сегодня более 61 тысячи детей посещают сады региона, среди них свыше 11 тысяч малышей в возрасте до трёх лет. В ближайшее время закончится очередное комплектование групп и эти цифры станут больше.