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Общество | Главные новости

Более 200 нарушений норм санитарного законодательства выявлено в лагерях Поморья

сегодня 08:31
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Основные нарушения выявлены в части организации питания по условиям хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья, технологии приготовления блюд и другие.
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Фото: Nnmsk.ru

Управление Роспотребнадзора по Архангельской области продолжает контроль за ходом летней кампании 2017 года. Так, в ходе летней кампании ведомством провдено 69 плановых и 61 внеплановая проверки, в том числе с проведением лабораторно-инструментальных испытаний – 108. В ходе проверок выявлено 279 нарушений санитарного законодательства.

Основные нарушения выявлены в части организации питания по условиям хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья; технологии приготовления блюд; режима обработки кухонной посуды, производственного и технологического оборудования, разделочного инвентаря; несоблюдения санитарно-гигиенического режима в производственных помещениях, правил соблюдения личной гигиены, требований к ведению документации по контролю на поставляемые пищевые продукты и выдачи готовых блюд.

По выявленным нарушениям санитарного законодательства выдано 39 предписаний. В большинстве лагерей замечания были устранены в ходе проверок, в связи с чем предписания не выдавались.

На рассмотрение в суды Управлением было направлено 5 дел, в том числе по ч.1 ст.19.5. КоАП РФ за невыполнение предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять надзор:

– в лагере «Зеленая поляна» в Коношском районе не полностью проведен косметический ремонт в одном из жилых корпусов. В данном корпусе дети не проживали: при проектной вместимости лагеря на 180 человек, фактически заехало 50 детей (в настоящее время ремонтные работы завершены);

– в лагере «Колос» в Устьянском районе не полностью проведен косметический ремонт потолков в мясо-рыбном цехе столовой (выдано повторное предписание);

– в лагерях с дневным пребыванием при МБОУ «Сельменьгская СШ» и филиале МБОУ «Топецкая ОШ» Виноградовского района вода из системы централизованного водоснабжения не соответствовала гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям (выдано повторное предписание);

– в лагере с дневным пребыванием при МБОУ «Светлозерская СШ» Холмогорского района вода из системы централизованного водоснабжения не соответствовала гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям (выдано повторное предписание).

В ходе проверок в период эксплуатации летних оздоровительных организаций исследовано 79 проб питьевой воды на соответствие требованиям по микробиологическим показателям, из них 8 проб не соответствуют гигиеническим нормативам. Проведены исследования 81 пробы почвы и песка по паразитологическим показателям, которые соответствуют требованиям безопасности.

Также исследованы пробы готовых блюд: на соответствие гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям – 14 проб, все соответствовали нормативам; на соответствие нормативам по микробиологическим показателям – 151 проба, из них 4 не соответствовало гигиеническим нормативам; на качество термической обработки – 37 проб, на соответствие гигиеническим нормативам по калорийности и энергетической ценности – 45 проб, на проводимую витаминизацию блюд – 5 проб, все соответствовали гигиеническим нормативам. Также исследовано 1 099 смывов на соблюдение требований санитарно-противоэпидемического режима, из них бактерии групп кишечных палочек обнаружены в 5 пробах.

По результатам проведенных проверок по выявленным нарушениям санитарного законодательства составлено 124 протокола об административном правонарушении, вынесено 40 постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа на общую сумму 140 500 рублей.

Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Архангельской области.

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