Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия Новости компаний Арктический форум 2017 Цифра дня TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
реклама
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
27.09.17
1602
27.09.17
1533
26.09.17
1040
27.09.17
833
26.09.17
818
27.09.17
811
27.09.17
726
реклама
реклама
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Общество | Главные новости

Более 30 незаконных ларьков снесут в Архангельске до конца года

сегодня 15:04
59 0
В столице Поморья продолжается работа по сносу незаконных торговых павильонов на остановках общественного транспорта.
 
 
 >
Фото: arhcity.ru
Фото: arhcity.ru

С самого утра кипит работа по сносу ларька, расположенного на улице Логинова, дом 33. Этот ларек был замечен в нелегальной торговле алкогольными напитками. Демонтаж ведется за счет собственника.

За минувшую неделю было снесено четыре ларька, среди которых торговые павильоны по адресам: ул. Воскресенская,6, Гагарина,25.

На очереди еще порядка 30 конструкций, которые планируется снести по всему городу до конца года. Необходимо отметить, что ведется индивидуальная работа по каждому павильону, владельцам предлагаются варианты размещения торговых точек, в округах, которые в этом нуждаются.

59 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
Главные новости | Лента новостей Все новости
Андрей Багрецов возглавил агентство по спорту в правительстве Поморья
Общество | Новости раздела
 
Более 30 незаконных ларьков снесут в Архангельске до конца года
Более 30 незаконных ларьков снесут в Архангельске до конца года
В столице Поморья продолжается работа по сносу незаконных торговых павильонов на остановках общественного транспорта.
сегодня 15:04
60
 
Группа компаний «Титан» и «Рослесинфорг» подписали соглашение о сотрудничестве
Группа компаний «Титан» и «Рослесинфорг» подписали соглашение о сотрудничестве
Соответствующий документ был подписан 22 сентября генеральным директором холдинга Алексеем Кудрявцевым и директором «Рослесинфорга» Игорем Мураевым.
сегодня 14:27
71
 
В Вологодской области при поддержке ВТБ построен лесопильный завод
В Вологодской области при поддержке ВТБ построен лесопильный завод
В Белозерском районе Вологодской области прошла презентация завода по выпуску продукции углубленной деревообработки, построенного при кредитной поддержке ВТБ.
сегодня 14:18
73
 
Начало октября преподнесет жителям Северного округа Архангельска отключения воды
Начало октября преподнесет жителям Северного округа Архангельска отключения воды
Вода в кранах жителей Сульфата будет отсутствовать сразу два дня. 3 октября её отключат в 23:00, а вернут в 5:00 4 октября. В аналогичное время воды не будет и 5 октября: отключат в 23:00, а дадут 6 октября в 5:00.
сегодня 12:45
137
 
Прожиточный минимум пенсионеров в Архангельской области снизился на 5 процентов
Прожиточный минимум пенсионеров в Архангельской области снизился на 5 процентов
Такое решение принял депутатский корпус на прошедшей накануне сессии Архангельского областного Собрания. Аналогичная тенденция наблюдается в целом по стране.
сегодня 12:21
225 1
kemastreet: Это за счёт увеличения срока жизни.Жить стали дольше,а деньги те же....
Мобильная версия сайта
о проекте | политика конфиденциальности и пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080