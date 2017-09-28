Более 30 незаконных ларьков снесут в Архангельске до конца года

В столице Поморья продолжается работа по сносу незаконных торговых павильонов на остановках общественного транспорта.

С самого утра кипит работа по сносу ларька, расположенного на улице Логинова, дом 33. Этот ларек был замечен в нелегальной торговле алкогольными напитками. Демонтаж ведется за счет собственника.

За минувшую неделю было снесено четыре ларька, среди которых торговые павильоны по адресам: ул. Воскресенская,6, Гагарина,25.

На очереди еще порядка 30 конструкций, которые планируется снести по всему городу до конца года. Необходимо отметить, что ведется индивидуальная работа по каждому павильону, владельцам предлагаются варианты размещения торговых точек, в округах, которые в этом нуждаются.