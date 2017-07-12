Более 400 осужденных Архангельской области вышли на свободу раньше срока

Такая возможность предоставляется лишь тем, кто признал свою вину и доказал суду свое исправление.

В УФСИН России по Архангельской области продолжается работа по реализации права осужденных на условно-досрочное освобождение и смягчение вида наказания.

За первое полугодие 2017 года из учреждений регионального УФСИН вышли на свободу, освободившись условно-досрочно 426 человек, что на 15% больше аналогичного показателя прошлого года. Еще 288 осужденным изменен режим отбывания наказания - они переведены в колонию-поселение.

Условно-досрочное освобождение является одним из стимулов соблюдения порядка отбывания наказания. Данная возможность предоставляется лишь тем, кто признал свою вину и доказал суду свое исправление. Если освобожденный совершает новое преступление, УДО отменяется и неотбытое наказание будет добавлено к новому приговору, сообщает пресс-служба УФСИН России по Архангельской области.