Более 400 осужденных Архангельской области вышли на свободу раньше срока

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12 июля, среда 13:48
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В УФСИН России по Архангельской области продолжается работа по реализации права осужденных на условно-досрочное освобождение и смягчение вида наказания.
За первое полугодие 2017 года из учреждений регионального УФСИН вышли на свободу, освободившись условно-досрочно 426 человек, что на 15% больше аналогичного показателя прошлого года. Еще 288 осужденным изменен режим отбывания наказания - они переведены в колонию-поселение.
Условно-досрочное освобождение является одним из стимулов соблюдения порядка отбывания наказания. Данная возможность предоставляется лишь тем, кто признал свою вину и доказал суду свое исправление. Если освобожденный совершает новое преступление, УДО отменяется и неотбытое наказание будет добавлено к новому приговору, сообщает пресс-служба УФСИН России по Архангельской области.
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