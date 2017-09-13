Более 40 человек в Поморье были приговорены к новому «трудовому» виду наказания

Минимальный срок наказания, назначенный судом, составил пять дней за умышленное причинение легкого вреда здоровью, максимальный – полтора года за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также умышленное уничтожение или повреждение имущества.Созданный участок, функционирующий как исправительный центр на базе ИК-21, рассчитан на 50 человек. На сегодняшний день в нем отбывают наказание 19 человек, из них две женщины.Трудоустроены осужденные на объектах коммунально-бытового обеспечения ОУХД-2: монтерами пути цеха железнодорожного транспорта, операторами водозаборных сооружений водонапорной башни, сторожами котельной и уборщиками служебных помещений. Из заработной платы каждого производятся удержания в доход государства в размере, установленном приговором суда.Напомним, новый вид наказания стал альтернативой лишению свободы на срок от двух месяцев до пяти лет за преступления небольшой или средней тяжести, а также за совершение тяжкого преступления впервые.Стоит отметить, что Архангельская область вошла в число первых регионов, где открыты данные исправительные центры для исполнения нового вида наказания. Центр предназначен для отбывания наказания осужденных из Архангельской, Калининградской, Вологодской, Костромской и Ярославской областей, а также республик Коми и Карелии.