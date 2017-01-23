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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Более 750 детей-сирот из Архангельской области обрели семьи в минувшем году

В течение 2016 года в регионе свыше 750 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, было передано на воспитание в семьи. Примечательно, с 2013 года количество детей, которые находятся в учреждениях интернатного типа, сократилось вдвое.
Среди действенных инструментариев развития института приёмных семей стоит выделить целый комплекс мер социальной поддержки, адресованных тем, кто решил взять на воспитание ребёнка. Так, семьи, в которых живут не менее трёх собственных и приёмных детей, получают статус многодетных. Это позволяет им претендовать на различные льготы: региональный материнский капитал, субсидии, которые, в частности, можно расходовать на улучшение жилищных условий.

Консультативную помощь по вопросам устройства детей-сирот оказывают специальные службы, которые работают на базе 16 государственных и муниципальных учреждений Архангельской области.

Кроме того, по инициативе министерства образования и науки Архангельской области в регионе была создана новая масштабная консультативная площадка – форум приёмных родителей, на котором обсуждаются вопросы профилактики социального сиротства. 

В целях устройства детей-сирот проводится и большая информационная работа. Например, в 2016 году совместно с ГТРК «Поморье» была создана программа «Нечужие дети». Специальные проекты выходили и в эфир областного радио.

- Около одной тысячи юных северян находится сегодня в учреждениях интернатного типа. В подавляющем большинстве случаев это дети в возрасте старше 10 лет, у которых есть братья и сёстры, а также ребята, имеющие ограничения по здоровью. Поэтому работа по устройству в семьи таких детей будет не только продолжена, она получит новый импульс, - рассказал министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко.

Глава ведомства также отметил, что помимо устройства детей особое внимание уделяется вопросам сопровождения приёмных и замещающих семей. Так, с прошлого года в Архангельской области реализуется новый комплекс мер по развитию эффективных практик сопровождения семей, нуждающихся в социальной помощи.
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автор: minobr
просмотров: 109
дата: 23.01.17 | 11:47
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