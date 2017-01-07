Около девяти тысяч северян пришли на торжественные богослужения в Архангельской области. В столице региона главная служба прошла в Ильинском кафедральном соборе, её возглавил митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил.

Несмотря на морозы, люди пришли семьями, вместе радовались празднику и молились о здоровье родных и близких. По окончании богослужения митрополит Даниил поздравил паству с праздником Рождества Христова:



- Сегодня мы вспоминаем поистине удивительное событие – рождение Господа нашего Иисуса Христа, воспринявшего человеческую природу. Исполнилось обетование, данное Богом Своему избранному народу о приходе Мессии – Христа. Закончилось напряженное ожидание ветхозаветных праведников и пророков. Осуществился великий и таинственный промысел Божий обо всем человечестве.



Говоря о событиях, произошедших в духовной жизни Архангельска, Митрополит Даниил отметил:



- Примером исполнения заповеди Христовой о любви в минувшем году стало создание молодежного волонтерского движения «Благо». Радостно сознавать, что в нашей епархии нашлись молодые люди, готовые помогать тем, кто в этом нуждается, готовые пожертвовать свои силы и время на служение Богу и ближним. Ещё одним значимым событием ушедшего года стало открытие в Архангельске регионального отделения Всемирного Русского Народного Собора. Я призываю всех, кому небезразлична жизнь нашего края, принять участие в его работе, и надеюсь, что общими усилиям мы, с помощью Божией, сможем сделать немало благих дел.



Добавим, что всего в храмах Архангельской области состоялось 53 праздничных литургии, а охрану общественного порядка обеспечивали около тысячи полицейских.

