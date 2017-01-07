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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Более пятидесяти праздничных литургий прошли в храмах Поморья по случаю Рождества

Около девяти тысяч северян пришли на торжественные богослужения в Архангельской области. В столице региона главная служба прошла в Ильинском кафедральном соборе, её возглавил митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил.
Несмотря на морозы, люди пришли семьями, вместе радовались празднику и молились о здоровье родных и близких. По окончании богослужения митрополит Даниил поздравил паству с праздником Рождества Христова:

- Сегодня мы вспоминаем поистине удивительное событие – рождение Господа нашего Иисуса Христа, воспринявшего человеческую природу. Исполнилось обетование, данное Богом Своему избранному народу о приходе Мессии – Христа. Закончилось напряженное ожидание ветхозаветных праведников и пророков. Осуществился великий и таинственный промысел Божий обо всем человечестве.

Говоря о событиях, произошедших в духовной жизни Архангельска, Митрополит Даниил отметил:

- Примером исполнения заповеди Христовой о любви в минувшем году стало создание молодежного волонтерского движения «Благо». Радостно сознавать, что в нашей епархии нашлись молодые люди, готовые помогать тем, кто в этом нуждается, готовые пожертвовать свои силы и время на служение Богу и ближним. Ещё одним значимым событием ушедшего года стало открытие в Архангельске регионального отделения Всемирного Русского Народного Собора. Я призываю всех, кому небезразлична жизнь нашего края, принять участие в его работе, и надеюсь, что общими усилиям мы, с помощью Божией, сможем сделать немало благих дел.

Добавим, что всего в храмах Архангельской области состоялось 53 праздничных литургии, а охрану общественного порядка обеспечивали около тысячи полицейских.  
  
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просмотров: 379
дата: 07.01.17 | 12:54
комментариев: 2
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Комментарии пользователей
0vod (2)
9 тыс. человек посетили храмы в один из главных христианских праздников. Плюс по одному полицейскому на каждые 9 человек. Итого около 0,8% населения области. Рад за земляков, большинство сохраняет адекватность мышления. Удивляет другое, церквей и часовен стало больше чем клубов, хотя как видим спрос на отправление культа невелик.
08.01.17
08:13
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Василий И. (1)
50 литургий, 1000 полицейских, 10 000 верующих. Кто считал? Или на глазок?
07.01.17
16:35
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