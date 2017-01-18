Статистика показала, что в минувшем году в Поморье чаще женились, чем разводились. Так, за прошедшие двенадцать месяцев было создано 7072 семьи, а распалось - 4827.

Причем для большинства молодоженов (3708) этот брак оказался первым. Создать семью, в которой для одного или обоих из супругов брак был повторным, смогли 3364 пары.



Большая часть новобрачных вступили в брак во вполне сознательном возрасте от 25 до 34 лет. Было зарегистрировано 43 акта о заключении брака с несовершеннолетними гражданами. Самый возрастной брак состоялся между мужчиной в возрасте 88 лет и женщиной 83 лет. В прошлом году в регионе чествовали более 40 пар, проживших 50 и более лет в браке.



Количество разводов в минувшем году снизилось по сравнению с предыдущим 2015 годом. В 2016 г. - развелись 4827 семейных пар, а в 2015 г. – 4944.



Как показывает опрос, основными причинами распада семьи жители региона называют «утрату супружеских чувств», «сложности в отношениях», «несовпадение жизненных интересов».



Большая часть опрошенных уверены, что развод плохо отразится на психологическом состоянии детей. Половина респондентов считает, что после развода жизнь станет легче, остальные в этом сомневаются.

