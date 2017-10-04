Большая часть Архангельска останется без воды из-за новых задвижек
сегодня 16:54
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С 5 на 6 октября основная масса потребителей города будет временно отключена от водоснабжения. Главная цель запланированных работ – повышение надежности обеспечения населения водой.
Сегодня технический директор муниципального предприятия «Водоканал» Иван Бридько в ходе брифинга пояснил, ради чего архангелогородцам стоит потерпеть одну ночь без холодной воды
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«Причина одна: необходимость замены запорной арматуры. В городе порядка 5 тысяч старых задвижек, в этом году заменено 250, а до конца года их количество достигнет 350-400. Обновлять арматуру необходимо - именно она позволяет перекрывать воду на отдельных участках сетей в случае аварии», пояснил специалист коммунального предприятия.
Ремонтные работы с 5 на 6 октября будут проводиться ночью: завтра в 19 часов начнется понижение давления на станции водоподготовки, к 6 утра следующего дня работы должны быть завершены.
В кранах архангелогородцев вода появится в 8-10 часов утра, когда будет восстановлена работа подкачивающих станций: их подключение осуществляется вручную, поэтому не может быть произведено одномоментно.