Большая ледовая горка появится на набережной Архангельска

Муниципалитет заключил контракт на строительство ледовой горки. Она появится на участке набережной в районе Вечного огня.

На следующей неделе подрядчик приступит к возведению ледовой горки на набережной Северной Двины. Для этого уже заготовлено 160 кубов льда. Ледовое сооружение появится в районе площади Мира.

Традиционный лыжный отдых также будет присутствовать на архангельской набережной. Когда установится крепкий наст, на берегу реки начнется обустройство лыжни.



