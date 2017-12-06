Большая ледовая горка появится на набережной Архангельска
вчера 17:08
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Муниципалитет заключил контракт на строительство ледовой горки. Она появится на участке набережной в районе Вечного огня.
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07 декабря, четверг 15:01
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$58.53
€70.43
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На следующей неделе подрядчик приступит к возведению ледовой горки на набережной Северной Двины. Для этого уже заготовлено 160 кубов льда. Ледовое сооружение появится в районе площади Мира.
Традиционный лыжный отдых также будет присутствовать на архангельской набережной. Когда установится крепкий наст, на берегу реки начнется обустройство лыжни.
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