Архангельск: Общество

фото, видео с места события Больше тысячи детей-инвалидов получили персональные информационные навигаторы Архангельская область наряду с Иркутской, Волгоградской областями и Республикой Северная Осетия-Алания вошло в число регионов, реализующих новый информационный сервис Фонда социального страхования России «Социальный ПИН». «Социальный ПИН» - это персональный информационный навигатор для каждой семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями и нуждающейся в технических средствах реабилитации. По своей сути это инструкция с планом действий – когда, куда и с какими документами нужно обратиться за необходимыми изделиями.



В прошлом году сотрудники регионального отделения Фонда проанализировали почти 700 индивидуальных программ реабилитации и по каждой из них разработали подробные инструкции для родителей с исчерпывающими сведениями о плановых сроках обеспечения, контактными данными и информацией о том, какие изделия положены их детям в текущем году, где и как их можно получить.



Для того, чтобы информирование стало еще более удобным, родители могут выбрать наиболее предпочтительный для них способ оповещения о месте и времени получения изделий. Это может быть телефонный звонок, смс на мобильный, заказное письмо, сообщение по электронной почте либо через портал государственных услуг. Большинство семей сделали свой выбор в пользу телефонного звонка и смс.



В этом году пилотный проект в Поморье не только продолжается, но и набирает обороты: специалисты разослали 1245 социальных персональных информационных навигаторов в семьи детей с ограниченными возможностями. С начала года в отделение Фонда уже поступило 279 заявлений на обеспечение изделиями реабилитации, которые будут исполнены в установленные законом сроки.





















Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: fss просмотров: 31

дата:

комментариев:

просмотров:дата:комментариев: 0 0 Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru Фотография из 1 | закрыть