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Архангельск: Общество

     

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Больше тысячи детей-инвалидов получили персональные информационные навигаторы

Архангельская область наряду с Иркутской, Волгоградской областями и Республикой Северная Осетия-Алания вошло в число регионов, реализующих новый информационный сервис Фонда социального страхования России «Социальный ПИН».
«Социальный ПИН» - это персональный информационный навигатор для каждой семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями и нуждающейся в технических средствах реабилитации. По своей сути это инструкция с планом действий – когда, куда и с какими документами нужно обратиться за необходимыми изделиями.

В прошлом году сотрудники регионального отделения Фонда проанализировали почти 700 индивидуальных программ реабилитации и по каждой из них разработали подробные инструкции для родителей с исчерпывающими сведениями о плановых сроках обеспечения, контактными данными и информацией о том, какие изделия положены их детям в текущем году, где и как их можно получить.

Для того, чтобы информирование стало еще более удобным, родители могут выбрать наиболее предпочтительный для них способ оповещения о месте и времени получения изделий. Это может быть телефонный звонок, смс на мобильный,  заказное письмо, сообщение по электронной почте либо через портал государственных услуг. Большинство семей сделали свой выбор в пользу телефонного звонка и смс.

В этом году пилотный проект в Поморье не только продолжается, но и набирает обороты: специалисты разослали 1245 социальных персональных информационных навигаторов в семьи детей с ограниченными возможностями. С начала года в отделение Фонда уже поступило 279 заявлений на обеспечение изделиями реабилитации, которые будут исполнены в установленные законом сроки.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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автор: fss
просмотров: 31
дата: 07.02.17 | 17:03
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