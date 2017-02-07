Архангельская область наряду с Иркутской, Волгоградской областями и Республикой Северная Осетия-Алания вошло в число регионов, реализующих новый информационный сервис Фонда социального страхования России «Социальный ПИН».
«Социальный ПИН» - это персональный информационный навигатор для каждой семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями и нуждающейся в технических средствах реабилитации. По своей сути это инструкция с планом действий – когда, куда и с какими документами нужно обратиться за необходимыми изделиями.
В прошлом году сотрудники регионального отделения Фонда проанализировали почти 700 индивидуальных программ реабилитации и по каждой из них разработали подробные инструкции для родителей с исчерпывающими сведениями о плановых сроках обеспечения, контактными данными и информацией о том, какие изделия положены их детям в текущем году, где и как их можно получить.
Для того, чтобы информирование стало еще более удобным, родители могут выбрать наиболее предпочтительный для них способ оповещения о месте и времени получения изделий. Это может быть телефонный звонок, смс на мобильный, заказное письмо, сообщение по электронной почте либо через портал государственных услуг. Большинство семей сделали свой выбор в пользу телефонного звонка и смс.
В этом году пилотный проект в Поморье не только продолжается, но и набирает обороты: специалисты разослали 1245 социальных персональных информационных навигаторов в семьи детей с ограниченными возможностями. С начала года в отделение Фонда уже поступило 279 заявлений на обеспечение изделиями реабилитации, которые будут исполнены в установленные законом сроки.