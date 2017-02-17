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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Большинство архангелогородцев ожидает трехдневная рабочая неделя

Грядущая рабочая неделя станет одной из самых коротких в году. Трудиться придется лишь три неполных дня.

Понедельник и вторник - полноценные рабочие дни. А среда, 22 февраля, - предпраздничный день. Его продолжительность, по Трудовому кодексу, должна быть на час короче.

С четверга 23 февраля по воскресенье 26 февраля будут 4 выходных в честь Дня защитника Отечества. Длинные каникулы получились из-за переноса выходного дня с 1 января на 24 февраля.

Отметим, дополнительные дни отдыха должны оплачиваться работодателями. По крайней мере, оклады из-за наличия в месяце праздников снижаться не должны. Уменьшиться может только сдельная часть зарплаты, если человек в связи с дополнительным отдыхом выполнил меньший объем работы.

Добавим, на 8 марта будем отдыхать только один день, так как праздник выпадает на середину недели.


 

  
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просмотров: 139
дата: 17.02.17 | 11:09
комментариев: 4
0 0
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Комментарии пользователей
Vadimych (2)
А чё, 23 февраля красный день нынче? Надо же...
17.02.17
12:05
+
показать 2  		 на стену ВК | твитнуть | ответить  
Владимир С. (1)
Трудится начнём после дня Победы.
17.02.17
11:25
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