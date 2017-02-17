Грядущая рабочая неделя станет одной из самых коротких в году. Трудиться придется лишь три неполных дня.

Понедельник и вторник - полноценные рабочие дни. А среда, 22 февраля, - предпраздничный день. Его продолжительность, по Трудовому кодексу, должна быть на час короче.

С четверга 23 февраля по воскресенье 26 февраля будут 4 выходных в честь Дня защитника Отечества. Длинные каникулы получились из-за переноса выходного дня с 1 января на 24 февраля.

Отметим, дополнительные дни отдыха должны оплачиваться работодателями. По крайней мере, оклады из-за наличия в месяце праздников снижаться не должны. Уменьшиться может только сдельная часть зарплаты, если человек в связи с дополнительным отдыхом выполнил меньший объем работы.

Добавим, на 8 марта будем отдыхать только один день, так как праздник выпадает на середину недели.



