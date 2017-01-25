Среди средних и мелких организаций планируют увольнения 13% и 8% соответственно.
Ищут новых сотрудников 30% крупных, 43% средних и 48% компаний с численностью до 50 человек. Большинство организаций (80%) хотят привлекать специалистов сферы продаж. Значительно меньше, 33%, ищут рабочий персонал и лишь 14% требуются руководители и ИТ-специалисты.
«Работодатели будут с каждым годом все больше конкурировать за молодых квалифицированных специалистов в связи с их дефицитом, обусловленным демографической ямой», — комментирует руководитель пресс-службы Зарплата.ру Ольга Павлюченко.
Наряду с сайтами по поиску персонала, организации планируют искать кандидатов, прибегая к социальным сетям (54%) и рекомендациям знакомых (49%).