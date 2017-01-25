Аналитики провели опрос среди работодателей столицы Поморья, чтобы выяснить тенденции на рынке труда в 2017 году. Оказалось, что 28% крупных компаний с численностью более 300 сотрудников планируют в этом году сокращение штата.

Среди средних и мелких организаций планируют увольнения 13% и 8% соответственно.

Ищут новых сотрудников 30% крупных, 43% средних и 48% компаний с численностью до 50 человек. Большинство организаций (80%) хотят привлекать специалистов сферы продаж. Значительно меньше, 33%, ищут рабочий персонал и лишь 14% требуются руководители и ИТ-специалисты.

«Работодатели будут с каждым годом все больше конкурировать за молодых квалифицированных специалистов в связи с их дефицитом, обусловленным демографической ямой», — комментирует руководитель пресс-службы Зарплата.ру Ольга Павлюченко.

Наряду с сайтами по поиску персонала, организации планируют искать кандидатов, прибегая к социальным сетям (54%) и рекомендациям знакомых (49%).