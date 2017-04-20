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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Большинство читателей News29 не видят оснований для награждения главы Поморья

На минувшей сессии Архоблcобрания парламентарии одобрили инициативу о ходатайстве перед полпредом президента о представлении Игоря Орлова к награждению орденом «За заслуги перед Отечеством». Журналисты News29 провели опрос на эту тему.
Голосование проходило в официальной группе News29 в соцсети «ВКонтакте». Мы выяснили у наших читателей, достоин ли архангельский губернатор почетной госнаграды.
 
По состоянию на 10 часов утра 20 апреля результаты выглядят следующим образом. 50,5% опрошенных заявили о том, что Игорю Орлову не следует вручать орден. Обоснование своей позиции читатели высказали в комментариях. «За какие такие заслуги перед Отечеством? В области бардак, порта нет, можно сказать, ТЭЦ китайцам сдали, на алмазах вся Москва кормится, а у области долг перед Отечеством все растет и растет», - эмоционально написала Ольга Капусткина. Валентина Буркова заявила: «Реально у народа бы спросили: "А лучше вы, люди, стали жить при Орлове?". А мы бы ответили: "Нет, все хуже и хуже"».
 
Сторонников архангельского губернатора оказалось тоже довольно много, однако они менее эмоциональны. «Я бы дала ещё пару наград, Игорь Анатольевич молодец!» - пишет Анжелика Ряжинкова. За то, чтобы главу региона удостоить госнаграды проголосовали 42,9% читателей.
 
Стоит отметить, что полный перечень заслуг губернатора перед Архангельской областью занимает больше шести страниц печатного текста.
 
  
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просмотров: 1047
дата: 20.04.17 | 10:50
комментариев: 5
4 7
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Комментарии пользователей
fantazer (2)
Так и хочется, чтоб всем этим депутатам, сенаторам, губерам и прочим владельцам Фотиний и их родственникам (МИФЫ, смердюков и васильева и тд.), раздачей наград занимался товарищ Маузер!
20.04.17
14:34
+
показать 3  		 на стену ВК | твитнуть | ответить  
Дмитрий Т. (1)
Очень надеюсь на честный суд ещё при жизни этого проходимца
20.04.17
11:12
  на стену ВК | твитнуть | ответить  
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