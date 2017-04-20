Архангельск: Общество

фото, видео с места события Большинство читателей News29 не видят оснований для награждения главы Поморья На минувшей сессии Архоблcобрания парламентарии одобрили инициативу о ходатайстве перед полпредом президента о представлении Игоря Орлова к награждению орденом «За заслуги перед Отечеством». Журналисты News29 провели опрос на эту тему.



По состоянию на 10 часов утра 20 апреля результаты выглядят следующим образом. 50,5% опрошенных заявили о том, что Игорю Орлову не следует вручать орден. Обоснование своей позиции читатели высказали в комментариях. «За какие такие заслуги перед Отечеством? В области бардак, порта нет, можно сказать, ТЭЦ китайцам сдали, на алмазах вся Москва кормится, а у области долг перед Отечеством все растет и растет», - эмоционально написала Ольга Капусткина. Валентина Буркова заявила: «Реально у народа бы спросили: "А лучше вы, люди, стали жить при Орлове?". А мы бы ответили: "Нет, все хуже и хуже" » .



Сторонников архангельского губернатора оказалось тоже довольно много, однако они менее эмоциональны. «Я бы дала ещё пару наград, Игорь Анатольевич молодец!» - пишет Анжелика Ряжинкова. За то, чтобы главу региона удостоить госнаграды проголосовали 42,9% читателей.



Стоит отметить, что полный



Голосование проходило в официальной группе News29 в соцсети «ВКонтакте». Мы выяснили у наших читателей, достоин ли архангельский губернатор почетной госнаграды По состоянию на 10 часов утра 20 апреля результаты выглядят следующим образом. 50,5% опрошенных заявили о том, что Игорю Орлову не следует вручать орден. Обоснование своей позиции читатели высказали в комментариях. «За какие такие заслуги перед Отечеством? В области бардак, порта нет, можно сказать, ТЭЦ китайцам сдали, на алмазах вся Москва кормится, а у области долг перед Отечеством все растет и растет», - эмоционально написала Ольга Капусткина. Валентина Буркова заявила: «Реально у народа бы спросили: "А лучше вы, люди, стали жить при Орлове?". А мы бы ответили: "Нет, все хуже и хуже"Сторонников архангельского губернатора оказалось тоже довольно много, однако они менее эмоциональны. «Я бы дала ещё пару наград, Игорь Анатольевич молодец!» - пишет Анжелика Ряжинкова. За то, чтобы главу региона удостоить госнаграды проголосовали 42,9% читателей.Стоит отметить, что полный перечень заслуг губернатора перед Архангельской областью занимает больше шести страниц печатного текста. версия для печати просмотров: 1047

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