Архангельск: Общество все фото (5)

фото, видео с места события Большинство жителей Архангельской области отказывается от вакцинации против гриппа Главном медицинском вузе Архангельской области состоялась научно-практическая конференция по вопросам иммунизации. Специалисты обсудили проблему отказа родителей от вакцинации своих чад. По оценкам ВОЗ иммунизация ежегодно предотвращает 2-3 млн. случаев смерти от управляемых инфекций. Благодаря вакцинации реальным становится ликвидация не только натуральной оспы и полиомиелита, но и кори, столбняка новорожденных, краснухи, эпидемического паротита, гепатита В.



При высоком уровне привитости населения вакцинопрофилактика позволяет обеспечить коллективную защиту от инфекций и эпидемическое благополучие страны, поэтому она является приоритетным направлением здравоохранения. Однако в настоящее время во всех развитых странах растет число отказов от прививок.



В Архангельской области сложилась относительно благоприятная эпидситуация, что также является одной из причин отказов населения от прививок, люди считают, «зачем делать прививку, если кори у нас нет?». На конференции обсуждались причины отказов от прививок и пути повышения приверженности населения вакцинации. По данным Управления РПН по Архангельской области в структуре причин непривитости детей от полиомиелита 54% занимают отказы от вакцинации.



Чаще всего люди отказываются от вакцинации против гриппа и недооценивают важность вакцинации против гемофильной инфекции и пневмококка.

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