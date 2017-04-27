наверх
Новости Архангельска
27 апреля, четверг 17:32
$56.56
60.24
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
ТОП 7 Новости компаний
22.04.17
Вниманию Архангельска и Приморского района: новый адрес приёма граждан органами ПФР
228
24.04.17
Проект «Свадьба в подарок» набирает обороты в Архангельске
225
24.04.17
«Аквилон Инвест» завершил возведение зданий 2-й и 3-й очереди ЖК «Омега Хаус»
187
24.04.17
В новодвинской гимназии учится «супер класс»
164
25.04.17
33 минтаевых несчастья
157
24.04.17
«Аквилон Инвест» представил свои жилые комплексы на выставке «Жилищный проект»
137
25.04.17
Филиал кадастровой палаты принял участие в выставке «Жилищный проект»
119
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Борис Титов: По утверждению кандидатуры Ивана Кулявцева сомнений не возникало

Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов прокомментировал назначение архангельского бизнес-омбудсмена Ивана Кулявцева.

«По утверждению кандидатуры Ивана Кулявцева у нас сомнений не возникало. Он полностью соответствует критериям, которые мы предъявляем к региональным бизнес-омбудсменам. Прежде всего потому, что он имеет большой опыт предпринимательской деятельности», – отметил Борис Юрьевич.

«Уверен, что он успешно будет выполнять свою работу и сумеет поддержать высокие стандарты заданные его предшественником Николаем Евменовым, которого пользуясь случаем хочу поблагодарить за содержательную работу на своем посту», – выразил слова поддержки и подчеркнул высокую планку архангельского правозащитного института Борис Титов.

Напомним, Иван Кулявцев приступил к работе в должности бизнес-омбудсмена в середине апреля. Его кандидатура была рекомендована единогласным решением совета регионального отделения общественной организации предпринимателей «Опора России».

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
версия для печати
  
Реклама на News29.ru
автор: Business News
просмотров: 72
дата: 27.04.17 | 16:54
комментариев: 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080