Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов прокомментировал назначение архангельского бизнес-омбудсмена Ивана Кулявцева.

«По утверждению кандидатуры Ивана Кулявцева у нас сомнений не возникало. Он полностью соответствует критериям, которые мы предъявляем к региональным бизнес-омбудсменам. Прежде всего потому, что он имеет большой опыт предпринимательской деятельности», – отметил Борис Юрьевич.

«Уверен, что он успешно будет выполнять свою работу и сумеет поддержать высокие стандарты заданные его предшественником Николаем Евменовым, которого пользуясь случаем хочу поблагодарить за содержательную работу на своем посту», – выразил слова поддержки и подчеркнул высокую планку архангельского правозащитного института Борис Титов.



Напомним, Иван Кулявцев приступил к работе в должности бизнес-омбудсмена в середине апреля. Его кандидатура была рекомендована единогласным решением совета регионального отделения общественной организации предпринимателей «Опора России».