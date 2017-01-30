Этот документ намерены облечь в форму нормативного акта. Глава Архангельска Игорь Годзиш заверил, что проект документа будет подготовлен и представлен на рассмотрение в правительство Архангельской области.
Необходимость подготовки подобного нормативного акта поддержал и начальник главного управления МЧС России по Архангельской области Шахобиддин Ваккосов.
Подобные действия вызваны последствиями сильнейшего снегопада, который накрыл Архангельск на минувшей неделе. Коммунальные службы к таким обильным осадками оказались явно не готовы.
16:20