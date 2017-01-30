Для противодействия различным сюрпризам, которые преподносит погода, архангельские власти намерены бороться с использованием всех ресурсов, которыми располагает Архангельск. Координировать усилия собираются специально разработанным планом действий.

Этот документ намерены облечь в форму нормативного акта. Глава Архангельска Игорь Годзиш заверил, что проект документа будет подготовлен и представлен на рассмотрение в правительство Архангельской области.

Необходимость подготовки подобного нормативного акта поддержал и начальник главного управления МЧС России по Архангельской области Шахобиддин Ваккосов.



Подобные действия вызваны последствиями сильнейшего снегопада, который накрыл Архангельск на минувшей неделе. Коммунальные службы к таким обильным осадками оказались явно не готовы.