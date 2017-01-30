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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Бороться с разгулом природной стихии в Поморье намерены планомерно

Для противодействия различным сюрпризам, которые преподносит погода, архангельские власти намерены бороться с использованием всех ресурсов, которыми располагает Архангельск. Координировать усилия собираются специально разработанным планом действий.

Этот документ намерены облечь в форму нормативного акта. Глава Архангельска Игорь Годзиш заверил, что проект документа будет подготовлен и представлен на рассмотрение в правительство Архангельской области.

Необходимость подготовки подобного нормативного акта поддержал и начальник главного управления МЧС России по Архангельской области Шахобиддин Ваккосов.

Подобные действия вызваны последствиями сильнейшего снегопада, который накрыл Архангельск на минувшей неделе. Коммунальные службы к таким обильным осадками оказались явно не готовы. 

  
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просмотров: 134
дата: 30.01.17 | 16:07
комментариев: 1
0 0
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Комментарии пользователей
Vadimych (1)
Снег зимой-знатный сюрприз преподнесла погода в Архангельске. "Все ресурсы"-огласите весь список, пжалста...:)
30.01.17
16:20
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