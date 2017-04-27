Архангельск: Общество все фото (4)

фото, видео с места события Будущие архангельские инженеры соревновались в робототехнике Олимпиада по робототехнике «Будущий инженер» для школьников, студентов ССУЗов и ВУЗов состоялась в Архангельске 26 апреля и проходила на базе городской гимназии №24.



Отличительной особенностью олимпиады является то, что ее задания разработаны предприятиями, которые специализируются на выполнении работ по металло- и камнеобработке. Участники должны были на платформе Lego Mindstorm создать прототип шлифовального станка, который выполняет определенные задачи, прописанные техничеким заданием. Оценку работ проводило жюри из числа специалистов-производственников, а сами конкурсные работы участников будут использоваться при реальном изготовлении станков с ЧПУ. При этом финалисты получат возможность пройти стажировку на предприятии и проследить внедрение их разработок.



С помощью такой олимпиады предприятия выделили талантливую молодежь, которая в дальнейшем получит сопровождение и содействие в устройстве на работу на промышленные предприятия. Мероприятие прошло в рамках проекта



Проект начал реализовываться с 2016 года и уже за это время в него включилось несколько промышленных предприятий и образовательных организаций. Заинтересованность предприятий понятна - катастрофическая нехватка образованных интеллектуальных молодых креативных кадров.



Мы пытались переобучать молодых инженеров-выпускников ВУЗов, но зашли в тупик, - говорит директор архангельского предприятия Василий Юницын, - Проще учить и воспитываать нормальных специалистов со школьной скамьи, чем переучивать нынешних выпусников высших учебных заведений. Поэтому вместе с другими предприятиями некоммерческого партнерства "Красная Кузница" сегодня вкладываемся в наших будущих работников - учащихся школ и техникумов.



В преддверии олимпиады был проведен круглый стол с представителями минобрнауки Архангельской области, региональнго министерства экономического развития, САФУ, промышленными предприятиями, работниками образовательных организаций региона. В ходе обсуждений была обозначена проблема недостаточной информированности и взаимодействия образовательных организаций всех уровней в вопросе развития робототехнического направления, отсутствии связи высшей школы и общеобразовательных организаций с реальным производством. По итогу было принято решении о централизации деятельности образовательных учреждений и промышленных предприятий по направлению робототехники и информационных технологий. Курирующим органом выступит министерство экономического развития.



Министр экономического развития Архангельской области Семен Вуйменков лично открыл олимпиаду и пожелал всем участникам успехов. В ходе выступлений гостей и организаторов праздника было также отметчено, что гимназия уже сделала значительные вклад в развитие робототехники, а уровень такого взаимодействия с промышленными предприятиями делает олимпиаду неповторимой и уникальной для Архангельской области. Сама олимпиада прошла в режиме открытых презентаций работ участников. И каждый смог оценить техническую реализацию и преимущества каждого отдельного проекта. Победу одержали учащиеся гимназии №24, блестяще выполнившие и защитившие свои проектные работы.

В составе организаторов олимпиады: ООО «Вальма», некоммерческое партнерство «Красная Кузница», гимназия №24, Архангельский техникум водных магистралей им. Орешкова.Отличительной особенностью олимпиады является то, что ее задания разработаны предприятиями, которые специализируются на выполнении работ по металло- и камнеобработке. Участники должны были на платформе Lego Mindstorm создать прототип шлифовального станка, который выполняет определенные задачи, прописанные техничеким заданием. Оценку работ проводило жюри из числа специалистов-производственников, а сами конкурсные работы участников будут использоваться при реальном изготовлении станков с ЧПУ. При этом финалисты получат возможность пройти стажировку на предприятии и проследить внедрение их разработок.С помощью такой олимпиады предприятия выделили талантливую молодежь, которая в дальнейшем получит сопровождение и содействие в устройстве на работу на промышленные предприятия. Мероприятие прошло в рамках проекта «ПромШкола» , главной целью которого является популяризация инженерных, технических и ИТ-специальностей, а также поддержка технически продвинутой молодежи.Проект начал реализовываться с 2016 года и уже за это время в него включилось несколько промышленных предприятий и образовательных организаций. Заинтересованность предприятий понятна - катастрофическая нехватка образованных интеллектуальных молодых креативных кадров.Мы пытались переобучать молодых инженеров-выпускников ВУЗов, но зашли в тупик, - говорит директор архангельского предприятия Василий Юницын, - Проще учить и воспитываать нормальных специалистов со школьной скамьи, чем переучивать нынешних выпусников высших учебных заведений. Поэтому вместе с другими предприятиями некоммерческого партнерства "Красная Кузница" сегодня вкладываемся в наших будущих работников - учащихся школ и техникумов.В преддверии олимпиады был проведен круглый стол с представителями минобрнауки Архангельской области, региональнго министерства экономического развития, САФУ, промышленными предприятиями, работниками образовательных организаций региона. В ходе обсуждений была обозначена проблема недостаточной информированности и взаимодействия образовательных организаций всех уровней в вопросе развития робототехнического направления, отсутствии связи высшей школы и общеобразовательных организаций с реальным производством. По итогу было принято решении о централизации деятельности образовательных учреждений и промышленных предприятий по направлению робототехники и информационных технологий. Курирующим органом выступит министерство экономического развития.Министр экономического развития Архангельской области Семен Вуйменков лично открыл олимпиаду и пожелал всем участникам успехов. В ходе выступлений гостей и организаторов праздника было также отметчено, что гимназия уже сделала значительные вклад в развитие робототехники, а уровень такого взаимодействия с промышленными предприятиями делает олимпиаду неповторимой и уникальной для Архангельской области. Сама олимпиада прошла в режиме открытых презентаций работ участников. И каждый смог оценить техническую реализацию и преимущества каждого отдельного проекта. Победу одержали учащиеся гимназии №24, блестяще выполнившие и защитившие свои проектные работы. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: oreh просмотров: 106

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