В составе организаторов олимпиады: ООО «Вальма», некоммерческое партнерство «Красная Кузница», гимназия №24, Архангельский техникум водных магистралей им. Орешкова.
Отличительной особенностью олимпиады является то, что ее задания разработаны предприятиями, которые специализируются на выполнении работ по металло- и камнеобработке. Участники должны были на платформе Lego Mindstorm создать прототип шлифовального станка, который выполняет определенные задачи, прописанные техничеким заданием. Оценку работ проводило жюри из числа специалистов-производственников, а сами конкурсные работы участников будут использоваться при реальном изготовлении станков с ЧПУ. При этом финалисты получат возможность пройти стажировку на предприятии и проследить внедрение их разработок.
С помощью такой олимпиады предприятия выделили талантливую молодежь, которая в дальнейшем получит сопровождение и содействие в устройстве на работу на промышленные предприятия. Мероприятие прошло в рамках проекта «ПромШкола»
, главной целью которого является популяризация инженерных, технических и ИТ-специальностей, а также поддержка технически продвинутой молодежи.
Проект начал реализовываться с 2016 года и уже за это время в него включилось несколько промышленных предприятий и образовательных организаций. Заинтересованность предприятий понятна - катастрофическая нехватка образованных интеллектуальных молодых креативных кадров.
Мы пытались переобучать молодых инженеров-выпускников ВУЗов, но зашли в тупик, - говорит директор архангельского предприятия Василий Юницын, - Проще учить и воспитываать нормальных специалистов со школьной скамьи, чем переучивать нынешних выпусников высших учебных заведений. Поэтому вместе с другими предприятиями некоммерческого партнерства "Красная Кузница" сегодня вкладываемся в наших будущих работников - учащихся школ и техникумов.
В преддверии олимпиады был проведен круглый стол с представителями минобрнауки Архангельской области, региональнго министерства экономического развития, САФУ, промышленными предприятиями, работниками образовательных организаций региона. В ходе обсуждений была обозначена проблема недостаточной информированности и взаимодействия образовательных организаций всех уровней в вопросе развития робототехнического направления, отсутствии связи высшей школы и общеобразовательных организаций с реальным производством. По итогу было принято решении о централизации деятельности образовательных учреждений и промышленных предприятий по направлению робототехники и информационных технологий. Курирующим органом выступит министерство экономического развития.
Министр экономического развития Архангельской области Семен Вуйменков лично открыл олимпиаду и пожелал всем участникам успехов. В ходе выступлений гостей и организаторов праздника было также отметчено, что гимназия уже сделала значительные вклад в развитие робототехники, а уровень такого взаимодействия с промышленными предприятиями делает олимпиаду неповторимой и уникальной для Архангельской области. Сама олимпиада прошла в режиме открытых презентаций работ участников. И каждый смог оценить техническую реализацию и преимущества каждого отдельного проекта. Победу одержали учащиеся гимназии №24, блестяще выполнившие и защитившие свои проектные работы.