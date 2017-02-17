70-летний житель города корабелов в невменяемом состоянии был доставлен в медицинское учреждение. Там он решил расквитаться с 56-летним мужчиной, который якобы занял его койку в приемном покое.

По предварительной версии регионального следственного управления СКР, пенсионер ударил мужчину несколько раз ножом. Убить северодвинца он не успел, поскольку ему вовремя была оказана медицинская помощь.



По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело.



Свидетели преступления пояснили, что конфликт произошел из-за того, что потерпевший занял в приемном покое койку, на которой обычно лежит подозреваемый.

