55-летний житель Верхнетоемского района, разгоряченный алкоголем, вёл себя агрессивно. Его родные вынуждены были обратиться в полицию.
Визит участкового не угомонил сельского дебошира, а лишь разгорячил. Житель Верней Тоймы собирался ударить полицейского по лицу, но тот успел увернуться. Затем вход пошли металлическая кочерга и обогреватель, которыми он размахивал над головой и собирался бросить в стража порядка.
Как пояснили в региональном следственном управлении, по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Проводится следствие.
К слову, в отношении мужчины в январе текущего года возбуждено аналогичное уголовное дело по факту применения насилия к представителю власти.
14:02