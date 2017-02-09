Архангельск: Общество

фото, видео с места события Буйный сельчанин пытался ударить участкового кочергой и обогревателем 55-летний житель Верхнетоемского района, разгоряченный алкоголем, вёл себя агрессивно. Его родные вынуждены были обратиться в полицию. Визит участкового не угомонил сельского дебошира, а лишь разгорячил. Житель Верней Тоймы собирался ударить полицейского по лицу, но тот успел увернуться. Затем вход пошли металлическая кочерга и обогреватель, которыми он размахивал над головой и собирался бросить в стража порядка.



Как пояснили в региональном следственном управлении, по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Проводится следствие.



К слову, в отношении мужчины в январе текущего года возбуждено аналогичное уголовное дело по факту применения насилия к представителю власти.

версия для печати просмотров: 121

дата:

комментариев:

0 0 Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru Фото: kursktv Фотография из 1 | закрыть