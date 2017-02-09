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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Буйный сельчанин пытался ударить участкового кочергой и обогревателем

55-летний житель Верхнетоемского района, разгоряченный алкоголем, вёл себя агрессивно. Его родные вынуждены были обратиться в полицию.
Визит участкового не угомонил сельского дебошира, а лишь разгорячил. Житель Верней Тоймы собирался ударить полицейского по лицу, но тот успел увернуться. Затем вход пошли металлическая кочерга и обогреватель, которыми он размахивал над головой и собирался бросить в стража порядка.
 
Как пояснили в региональном следственном управлении, по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Проводится следствие.
 
К слову, в отношении мужчины в январе текущего года возбуждено аналогичное уголовное дело по факту применения насилия к представителю власти. 
  
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просмотров: 121
дата: 09.02.17 | 13:28
комментариев: 2
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Комментарии пользователей
Солнышко К. (1)
То укусили , то ударили , то кочергой погоняли . Почему таких беззащитных в полицию служить берут ?
09.02.17
14:02
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