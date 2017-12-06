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Общество | Главные новости

Была «Докторская», стала «Любительская»: архангелогородцев кормят антибиотиками

вчера 15:39
1845 3
Практически в каждом втором образце колбасных изделий популярного бренда, который можно встретить в любом супермаркете, были обнаружены следы антибиотиков. Некоторые колбасы содержат ДНК лошади, кукурузы и сои.
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Фото: zakupka.tv
Фрагменты препарата были зафиксированы в 14 из 30 видов колбас, отобранных для исследования Роскачеством, сообщает "Российская газета".

В одном случае - в колбасе торговой марки "Губернская мясная компания" - количество антибиотика тетрациклиновой группы (окситетрациклина) превысило максимально допустимый законодательством уровень.

На этикетке "Докторской" производства "Стародворских колбас" указано, что содержится животный белок. Экспертиза выявила, что это частицы костей и хрящей, шкурка птицы и фрагменты сердца. Но так как в маркировке написано, что колбаса изготовлена не по ГОСТу (согласно которому в ее составе должны быть только говядина, свинина, яйца, соль и молоко, плюс - допускается нитрат натрия и специи), а по ТУ (которые может разработать сам производитель), то это не является нарушением.

В колбасе "Атяшево" (изготовленной из свино-говяжьего фарша) эксперты обнаружили части голов, частицы слизистых оболочек и хрящей. Но в данном случае производитель не написал на этикетке об этом, а значит - нарушил права потребителей.
 
Соя найдена только в колбасе "Новоалександровского мясокомбината", о ее наличии на этикетке заявлено не было. "Горин Продукт" содержит кукурузу, однако в количестве, которое не позволяют узнать, была она добавлена в колбасу намеренно или попала случайно, так что в данном случае это - не нарушение. Но и Знак качества такая колбаса не получит.

В колбасе "Клинский" выявлена ДНК лошади. Стоит отметить, что большая часть колбасы действительно содержит ДНК, которые соответствуют заявленному в составе мясу (свиньи или коровы). Бумаги и ДНК кошек и собак в колбасе не обнаружено.
 
Знака качества может быть удостоена "докторская" шести производителей, отмечает издание. Это "Балахоновский мясокомбинат", "Мяснов", "Окраина", "Пит Продукт", "Томаровский мясокомбинат" и "Фамильные колбасы". Их продукция - повышенного качества. 
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kemastreet
07.12.17
09:58
Заподозрил сервелат и решил отварить-вода стала красной...
 
+ 0 -
Оксана Б.
07.12.17
00:21
Кто вообще эту колбасу столичную в супермаркетах покупает? И так понятно что в составе есть заменители мяса. Даже салфетки бумажные идут в ход.
 
+ 0 -
naprimer
06.12.17
22:08
по ГОСТу (согласно которому в ее составе должны быть только говядина, свинина, яйца, соль и молоко, плюс - допускается нитрат натрия и специи) -так ведь “докторскую” когда-то придумали для пострадавших от гражданской войны и царского деспотизма, а теперь травят не пойми чем- так это Ленин виноват, заложил бомбу под общество потребления
 
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