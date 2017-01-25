Архангельск: Общество

фото, видео с места события Бывший медработник спасла пожилую соседку при пожаре в Приморском районе Накануне днем в Боброво произошел пожар в двухэтажном деревянном доме по улице Неманова. Огонь разгорелся в квартире на первом этаже, где проживала одинокая пенсионерка. На помощь пришла её соседка со второго этажа.



Спасенную передали медикам скорой помощи. Сейчас жизнь пострадавшей вне опасности. Дом удалось отстоять, повреждения ограничены одной квартирой, - передает



Предполагается, что к пожару привела неосторожность пострадавшей при обращении со свечой. Как пояснила женщина, в комнате у нее стояла зажженная церковная свеча, которая, согнувшись от температуры, упала на газеты. Хозяйка пыталась огонь своими силами, но не справилась.



Пенсионерка быстро обнаружила источник дыма, но попасть в квартиру не могла – та была закрыта изнутри на цепочку. На этот случай в хозяйстве у женщины оказался ломик. Вскрыв дверь, женщина так и не смогла попасть в квартиру – дверь была придавлена изнутри упавшими стройматериалами. Бывший медицинский работник не растерялась: увидев в приоткрытую дверь лежавшую на полу соседку, смогла вытянуть ее в коридор.Спасенную передали медикам скорой помощи. Сейчас жизнь пострадавшей вне опасности. Дом удалось отстоять, повреждения ограничены одной квартирой, - передает arh112.ru.Предполагается, что к пожару привела неосторожность пострадавшей при обращении со свечой. Как пояснила женщина, в комнате у нее стояла зажженная церковная свеча, которая, согнувшись от температуры, упала на газеты. Хозяйка пыталась огонь своими силами, но не справилась. версия для печати просмотров: 88

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