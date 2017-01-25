Пенсионерка быстро обнаружила источник дыма, но попасть в квартиру не могла – та была закрыта изнутри на цепочку. На этот случай в хозяйстве у женщины оказался ломик. Вскрыв дверь, женщина так и не смогла попасть в квартиру – дверь была придавлена изнутри упавшими стройматериалами. Бывший медицинский работник не растерялась: увидев в приоткрытую дверь лежавшую на полу соседку, смогла вытянуть ее в коридор.
Спасенную передали медикам скорой помощи. Сейчас жизнь пострадавшей вне опасности. Дом удалось отстоять, повреждения ограничены одной квартирой, - передает
arh112.ru.
Предполагается, что к пожару привела неосторожность пострадавшей при обращении со свечой. Как пояснила женщина, в комнате у нее стояла зажженная церковная свеча, которая, согнувшись от температуры, упала на газеты. Хозяйка пыталась огонь своими силами, но не справилась.