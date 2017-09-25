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Общество | Главные новости

Центр микрокредитования запылал в центре Каргополя

сегодня 17:28
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Многострадальная организация по выдаче быстрых займов недавно пережила ограбление, а накануне ночью подверглась атаке пироманов.
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Фото: dobrodengi.ru
Пожар в кирпичной двухэтажке на улице Набережной имени Баранова в Каргополе произошел около двенадцати часов ночи. В здании были расположеы несколько организаций: продуктовый и хозяйственный магазины, компьютерный салон, центр микрокредитования.

Прибывшие работники группы быстрого реагирования справились с возгоранием до прибытия пожарных.

Повреждения невелики: закопчена наружная часть окна второго этажа, куда злоумышленники, скорее всего, пробрались по пожарной лестнице. Под рольставни была подложена пропитанная горючим ветошь, которую затем подожгли, - сообщает сайт arh112.

На работе учреждения инцидент не отразился. Проводится расследование.
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