Центры микрозаймов покинут остановки общественного транспорта в Архангельске

Новости по теме Более 30 незаконных ларьков снесут в Архангельске до конца года

В соответствии с федеральным законом в 2012 году в Архангельске была разработана схема размещения нестационарных торговых объектов. В них разрешается вести только торговлю непродовольственными и продовольственными товарами, финансовые услуги предлагать запрещено.

Большинство центров микрозаймов появилось как раз после 2012 года, таким образом предприниматели уже тогда знали, что располагаться в уличных ларьках противозаконно. Всем собственникам объектов уже разосланы соответствующие уведомления.

- Владельцам павильонов предлагается перепрофилировать свой бизнес. Например, вместо офиса центра микрозаймов, расположенного на остановке у торгового центра «Полярный», в скором времени откроется павильон, где можно будет купить кофе на вынос и свежую выпечку, - рассказала News29 начальник управления торговли и услуг населению администрации Архангельска Ирина Любова.

Что касается микрофинансовых организаций, то им рекомендуется переехать в торговые центры или офисные здания. Ларьки, которые установлены без соответствующих договоров с министерством имущественных отношений региона или администрацией города, подлежат сносу. До конца года в Архангельске исчезнет около 30 таких объектов.