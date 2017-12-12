ЧП с падением архангелогородца в яму с кипятком заинтересовалась прокуратура
сегодня 10:33
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Надзорный орган проверит информацию о падении мужчины в углубление, образовавшееся на месте проведения ремонтных работ теплосетей у дома № 59/1 по улице Гайдара в Архангельске.
По словам очевидцев, мужчина из-за сильного тумана не увидел ограждения. С ожогами он был госпитализирован в больницу на автомобиле бригады скорой медицинской помощи.
Отметим, что согласно информации из соцсети инцидент произошел 9 декабря утром. Сейчас проводится доследственная проверка.