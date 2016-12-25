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Архангельск: Общество

     

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Парадоксы Архангельска: чем больше урн, тем больше мусора

«Филиалы» архангельской городской свалки возникают вокруг урн, которые переполнены и содержимое их вывозится крайне редко. Казалось бы, чем больше «мусорок», тем лучше, однако это далеко не так. Редакция News29 публикует крик души нашего читателя.
Минувшей осенью на улицах города силами муниципалитета были установлены многочисленные урны. Цель благая - навести порядок и улучшить визуальный облик столицы Поморья. Однако, как говорится, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Красивые синие урны быстро наполнились мусором и представляют собой мини-свалки, утопающие потихоньку под снегом...

Так, на перекрестке ул. Гайдара и пр. Советских Космонавтов установлено сразу пять урн, которые не чистятся. Стоит признать, что существуют несознательные граждане, которые несут свой мусор из дома не в контейнер, а в урну на уже другой перекресток - ул. Гайдара и пр. Ломоносова.

Посмотрим в корень проблемы. Почему до урны кому-то дойти легче, чем до контейнера? Не так давно у этого перекрестка были мусорные баки, однако их перенесли в неудобное для горожан место. Вот и выкидывают мусор в урны, которые никто не чистит. Вообще по улице Гайдара от пр. Троицкий до пр. Обводного канала нет ни одной урны, которую бы периодически чистили.

Ну разве что кроме "мусорки" на ул. Гайдара, 12, напротив входа в «МФЦ», которая в полном порядке. А вот урна у здания Роспотребнадзора на ул. Гайдара, 24 переполнена. Любопытно, что специалисты, которые следят за благополучием человека, не могут навести порядок у себя под носом.
 

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: deniskin
просмотров: 746
дата: 25.12.16 | 12:57
комментариев: 5
1 1
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Комментарии пользователей
Виктор К. (5)
Не буду спорить ,но вроде эти "роботы" ,так я их называю, появились раньше ноября. И всегда они переполнены. Порядок можно навести только жёстким контролем и штрафами, к сожалению. Во всём мире только это работает. Такова природа человека. И не только русского.
25.12.16
16:59
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deniskin (4)
Однако, моя новость немного преобразилась от первоначальной. Урны установлены не летом, а принципиально! в ноябре! Зачем их вообще было устанавливать на зиму? Идем далее, в ноябре установили, а в декабре трактор чистит снег и ломает урну, пока только одну (на плане указано). Вторую не знаю трактор сломал или ДТП на перекрестке Гайдара - Ломоносова. Посмотрим сколько их останется к лету 2017. Остальной тест пусть будет так.
25.12.16
16:13
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fantazer (3)
Это всё от бескультурья. Одни не убирают вовремя, другие не утруждают се6я донести мусор до контейнеров. Лечиться просто, поймали-оштрафовали (если бросил в неположенном месте, как это принято а Сингапуре). На месяцок другой, вывести личный состав на улицу (не всё же третьесортных "шишек" встречать и провожать) и начать работать: с собачниками, расклейщиками, писаками-рисоваками и прочими. Город будет чище, чем яйца у "кота Барсика"))
25.12.16
13:43
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Boater (2)
Некоторым урна везде.
25.12.16
13:39
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SG29 (1)
Это всё опять Обама виновата, а, как же(ж-шь) исчо-то.
25.12.16
13:20
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