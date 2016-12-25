«Филиалы» архангельской городской свалки возникают вокруг урн, которые переполнены и содержимое их вывозится крайне редко. Казалось бы, чем больше «мусорок», тем лучше, однако это далеко не так. Редакция News29 публикует крик души нашего читателя.

Минувшей осенью на улицах города силами муниципалитета были установлены многочисленные урны. Цель благая - навести порядок и улучшить визуальный облик столицы Поморья. Однако, как говорится, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Красивые синие урны быстро наполнились мусором и представляют собой мини-свалки, утопающие потихоньку под снегом...



Так, на перекрестке ул. Гайдара и пр. Советских Космонавтов установлено сразу пять урн, которые не чистятся. Стоит признать, что существуют несознательные граждане, которые несут свой мусор из дома не в контейнер, а в урну на уже другой перекресток - ул. Гайдара и пр. Ломоносова.



Посмотрим в корень проблемы. Почему до урны кому-то дойти легче, чем до контейнера? Не так давно у этого перекрестка были мусорные баки, однако их перенесли в неудобное для горожан место. Вот и выкидывают мусор в урны, которые никто не чистит. Вообще по улице Гайдара от пр. Троицкий до пр. Обводного канала нет ни одной урны, которую бы периодически чистили.



Ну разве что кроме "мусорки" на ул. Гайдара, 12, напротив входа в «МФЦ», которая в полном порядке. А вот урна у здания Роспотребнадзора на ул. Гайдара, 24 переполнена. Любопытно, что специалисты, которые следят за благополучием человека, не могут навести порядок у себя под носом.





