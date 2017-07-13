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Общество | Главные новости

Четверо архангельских детей, заболевших в лагере под Ярославлем, возвращаются домой

сегодня 10:34
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В настоящий момент состояние ребят нормализовано, и сегодня они приезжают в столицу Поморья. По прибытии дети будут доставлены в инфекционное отделение детской областной больницы для дальнейшего медицинского наблюдения.
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В лагере под Ярославлем архангельские дети-сироты заболели кишечной инфекцией
Напомним, работа санатория «Чёрная речка» в Ярославской области была приостановлена 4 июля 2017 года в связи с массовой заболеваемостью острой кишечной инфекцией. Там отдыхали 55 детей-сирот из Архангельской области.
 
После закрытия лагеря был организован оперативный вывоз 52 детей в Поморье. Двое воспитанников центра «Лучик» и ребёнок из Цигломенского детдома после закрытия санатория были оставлены в местной больнице из-за острой кишечной инфекции. Ещё один ребёнок с симптомами острой кишечной инфекции был снят с поезда в Вологде во время возвращения в Архангельск и также направлен в клинику.

По прибытии все дети были осмотрены врачом-инфекционистом Архангельской областной клинической больницы. Заболевших острыми кишечными инфекциями не выявлено.
 
В настоящий момент Роспотребнадзор проводит проверку ситуации со вспышкой острой кишечной инфекции в санатории «Чёрная речка».
 
В министерстве образования и науки Архангельской области не подтверждают распространившуюся информацию о том, что носителями заболевания стали дети из Поморья.

Дело в том, что инкубационный период норовирусной инфекции с момента заболевания до появления симптомов обычно составляет от 12 до 48 часов. Архангельские дети находились в санатории с 23 июня, и никаких жалоб на здоровье за это время с их стороны не было. Перед отправкой в Ярославскую область все они прошли медицинское обследование.
 
Кроме того, управлением Роспотребнадзора по Архангельской области проведён анализ заболеваемости острыми кишечными инфекциями в центре помощи детям «Лучик» и Цигломенском детском доме. Случаев заболевания острыми кишечными инфекциями среди детей и обслуживающего персонала с января по июнь 2017 года выявлено не было.
 
Как сообщила заместитель министра образования и науки Архангельской области Светлана Маневская, на следующей неделе запланирована отправка детей-сирот, прервавших отдых в Ярославской области, в детский лагерь «Орлёнок» в Вельском районе.
Автор: dvinalander
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