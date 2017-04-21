В Шенкурском районе индивидуальный предприниматель с помощью взятки осуществил заготовку хвойных пород деревьев, а также увеличил объем фактически заготовленной древесины.

В 2014 году бизнесмен при помощи мастера участка Шенкурского участкового лесничества обратился к сотруднику унитарного предприятия «Рослесинфорг» с просьбой подготовить фиктивные документы о составе лесных насаждений, а также запасах объемов леса на арендуемом участке. За 250 тысяч рублей чиновник сделал все необходимые документы, которые были направлены для согласования в региональное министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса.

Сотрудник правительства Поморья за взятку в виде пиломатериалов для строительства бани общей стоимостью более 120 тысяч рублей обеспечил подписание указанной документации руководством.

В результате этого предприниматель осуществил незаконную заготовку хвойных пород деревьев, а также увеличил объем заготовленной древесины.

Как пояснили в региональном следственном управлении СКР, в ходе допросов все участники коррупционной цепочки свою вину не признали. Возбуждено уголовное дело.











