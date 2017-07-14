Четырех жителей Архангельской области подозревают в похищении человека и грабеже

1 июля 2017 года ночью на улице в селе Красноборск подозреваемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с корыстной целью остановили 26-летнего мужчину, проезжавшего мимо на велосипеде. Они нанесли местному жителю множественные удары руками и ногами по голове и телу, требуя передачи им денежных средств. Затем с применением физической силы поместили его в багажник автомобиля и увезли в лесной массив, где продолжили избиение. Они вынудили потерпевшего отдать им имевшуюся при нем наличность в размере 1 тысячи рублей и отпустили его при условии, что он передаст им еще денежные средства.

В правоохранительные органы о произошедшем сообщил очевидец преступления, который видел, как несколько человек избили и засунули в багажник мужчину. В ходе следственно-оперативных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками полиции, установлены подозреваемые в совершении вышеуказанных преступлений.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемых, один из которых судим за применение насилия к представителю власти, меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены экспертизы, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.