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Общество | Главные новости

Чиновница-финансист администрации Устьянского района свела счеты с жизнью

сегодня 10:24
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Главный бухгалтер администрации «Устьянский муниципальный район» в посёлке Октябрьский покончила жизнь самоубийством. Женщина оставила предсмертную записку.
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Фото: vdvsn.ru
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Трагедия произошла в последний день ноября. По некоторым сведениям, в прощальном письме значится фамилия нового главы района Алексея Хороброва. Он сменил в сентябре прошлого года скандального Дмитрия Гайдукова, которого недолюбливали местные жители.
 
Следственный комитет информацию подтвердил. Факт самоубийства в районном ведомстве не комментируют. По данному факту проводится доследственная проверка.
 
 
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Чиновница-финансист администрации Устьянского района свела счеты с жизнью
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