Чиновница-финансист администрации Устьянского района свела счеты с жизнью
сегодня 10:24
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Главный бухгалтер администрации «Устьянский муниципальный район» в посёлке Октябрьский покончила жизнь самоубийством. Женщина оставила предсмертную записку.
Трагедия произошла в последний день ноября. По некоторым сведениям, в прощальном письме значится фамилия нового главы района Алексея Хороброва
. Он сменил в сентябре прошлого года скандального Дмитрия Гайдукова
, которого недолюбливали местные жители.
Следственный комитет информацию подтвердил. Факт самоубийства в районном ведомстве не комментируют. По данному факту проводится доследственная проверка.