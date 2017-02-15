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Архангельск: Общество

     

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Чиновники потратят более 5 миллионов рублей на поиск технического спирта в напитках

В апреле Росалкогольрегулирование объявит конкурс на проведение исследования характеристик компонентов синтетического этанола, которое позволит обнаруживать его присутствие в алкогольных напитках. На исследование выделят до 5,5 млн рублей.

Данная методика планируется к разработке в целях исключения возможности использования синтетического спирта в алкогольной продукции, а также в качестве аналитического инструмента государственного контроля.

«Наличие такой методики позволит определять незаконное применение синтетического спирта в любых видах алкогольной продукции», — пояснили в РАР.

Речь идет об обнаружении в напитках технического этилового спирта, полученного химическим способом, а не из пищевого сырья. Использовать его в напитках запрещено, однако соблюдение нормы практически не контролируется, поскольку существующие способы поиска «синтетики» либо слишком дороги, либо недостаточно точны, - сообщают "Известия". 

  
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просмотров: 93
дата: 15.02.17 | 10:19
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