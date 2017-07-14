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Общество | Главные новости

Чиновники в Архангельской области устраняются от ликвидации свалок и полигонов

сегодня 10:41
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Активисты Народного фронта вынуждены констатировать, что в ряде муниципалитетов и городских округах чиновники не прикладывают необходимых усилий для ликвидации несанкционированных свалок, ссылаясь на нехватку средств и ресурсов.
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Кроме того, в региональное отделение ОНФ приходят ответы из администраций округов Архангельска о ликвидированных свалках. В ходе проверок указанных мест общественники убедились, что очаги мусора остаются или же убраны частично.
 
Так, свалка на улице Ленинской, 10, убрана лишь наполовину, на улице Никитова, 9, кучи мусора на прежнем месте, как и свалки на улице Зеленой, в Кемском поселке, на улице Титова. В округе Майская Горка до сих пор действует полигон размером около 1,5 га между улицами Лесопильщиков и Ленина, но администрация города заверила общественников, что складирование мусора на территорию земельного участка не осуществляется. Более того, сейчас администрация занимается тем, что ищет виновное лицо, чтобы возложить на него обязанность по уничтожению несанкционированной свалки.
 
«В любом деле одним из важных ресурсов являются неравнодушные люди. Вместе с активистами ОНФ граждане убрали порядка 40 свалок и очагов мусора на территории региона, – прокомментировала координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Архангельской области Айман Тюкина. – Конечно, речь идет не о полигонах, где нужны спецтехника и немалые деньги.

Но полигоны можно закрыть, поставить преграды для заезда машин, что тоже не делается. Нам пришел ответ из администрации Каргопольского района, где говорится о том, что им не удалось установить лиц, разместивших бытовой мусор и отходы лесопиления у деревни Абакумово, а также, что в бюджете не предусмотрены денежные средства на ликвидацию данной свалки. Видимо, нам самим придется организовать людей в том районе, которые безвозмездно проведут экологическое мероприятие по уборке, ведь свалка на самом деле небольшая».
 
С начала работы геоинформационного ресурса ОНФ «Интерактивная карта свалок», на котором любой пользователь может обозначить несанкционированный полигон или стихийную свалку, на карту региона нанесено 82 свалки, ликвидировано 32. Активисты Народного фронта продолжают реализацию экологического проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Архангельской области и призывают граждан принять в нем участие.
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Общество | Новости раздела
 
Чиновники в Архангельской области устраняются от ликвидации свалок и полигонов
Чиновники в Архангельской области устраняются от ликвидации свалок и полигонов
Активисты Народного фронта вынуждены констатировать, что в ряде муниципалитетов и городских округах чиновники не прикладывают необходимых усилий для ликвидации несанкционированных свалок, ссылаясь на нехватку средств и ресурсов.
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