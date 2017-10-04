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Общество | Главные новости

Число приговоренных к домашнему аресту в Поморье выросло в четыре раза

сегодня 14:30
67 0
В регионе увеличивается число осужденных к наказаниям, не связанных с лишением свободы. С начала года по учетам филиалов уголовно-исполнительной инспекции Поморья прошло 8342 человека, в том числе 188 несовершеннолетних.
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Фото: pravovik.guru
По сравнению с показателями прошлого года произошло увеличение численности осужденных к наказанию в виде обязательных работ - с 1133 до 1327. Большая часть из них – почти 700 человек - была приговорена к данной мере за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.

Существенно выросло число лиц, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста - с 64 до 214. К 69 из них в течение девяти месяцев 2017 года применялось оборудование системы электронного мониторинга подконтрольных лиц. Основными запретами (ограничениями), установленными судом в отношении данной категории, являются «выход за пределы жилого помещения, в котором он проживает» - установлен в отношении 214 лиц, «общение с определенными лицами» - в отношении 131 гражданина.

За нарушение порядка отбывания наказания условное осуждение было отменено и назначено реальное в виде лишения свободы в отношении 184 человек.
Автор: u29
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