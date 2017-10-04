Число приговоренных к домашнему аресту в Поморье выросло в четыре раза

По сравнению с показателями прошлого года произошло увеличение численности осужденных к наказанию в виде обязательных работ - с 1133 до 1327. Большая часть из них – почти 700 человек - была приговорена к данной мере за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.Существенно выросло число лиц, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста - с 64 до 214. К 69 из них в течение девяти месяцев 2017 года применялось оборудование системы электронного мониторинга подконтрольных лиц. Основными запретами (ограничениями), установленными судом в отношении данной категории, являются «выход за пределы жилого помещения, в котором он проживает» - установлен в отношении 214 лиц, «общение с определенными лицами» - в отношении 131 гражданина.За нарушение порядка отбывания наказания условное осуждение было отменено и назначено реальное в виде лишения свободы в отношении 184 человек.