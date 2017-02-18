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Архангельск: Общество

     

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Читатели News29 высказали свои предложения по названию алмаза-гиганта

Пока ученые исследуют уникальных размеров алмаз, который был найден на месторождении имени Гриба в Мезенском районе, редакция сайта News29 выяснила предпочтения северян по названию удивительной находки.
Подписчики группы нашего сайта "ВКонтакте" предложили назвать алмаз в честь великого земляка - Михайло Ломоносов, многие хотят посвятить находку архангельскому губернатору и именовать Игорем Орловым. Одна из читательниц предложила вариант - Архангел Михаил и получила поддержку ряда читателей. Кроме того, среди вариантов названия прозвучали: Белое море, Северное сияние, Пур-Наволок, Помор, Благовест, Максим, Белый медведь, Андрюха. Некоторые считают, что неплохо было бы назвать в честь того человека, который его первым обнаружил.

Читатели же нашего сайта предлагают следующие названия: Белый медведь, Помор, Гагарин, Арктический карбункул, Юбилейный, Орлов.

Напомним, что глава региона Игорь Орлов объявил конкурс на лучшее название найденного алмаза. Победитель сможет первым сфотографироваться с уникальной находкой. 
 
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просмотров: 77
дата: 18.02.17 | 13:43
комментариев: 1
0 0
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Комментарии пользователей
kemastreet (1)
Алмаз,,Орлов" уже есть.Возможен только Игорь(Гога,Гоша...)
18.02.17
14:05
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