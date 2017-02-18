Подписчики группы нашего сайта "ВКонтакте" предложили назвать алмаз в честь великого земляка - Михайло Ломоносов, многие хотят посвятить находку архангельскому губернатору и именовать Игорем Орловым. Одна из читательниц предложила вариант - Архангел Михаил и получила поддержку ряда читателей. Кроме того, среди вариантов названия прозвучали: Белое море, Северное сияние, Пур-Наволок, Помор, Благовест, Максим, Белый медведь, Андрюха. Некоторые считают, что неплохо было бы назвать в честь того человека, который его первым обнаружил.
Читатели же нашего сайта предлагают следующие названия: Белый медведь, Помор, Гагарин, Арктический карбункул, Юбилейный, Орлов.
Напомним, что глава региона Игорь Орлов объявил конкурс
на лучшее название найденного алмаза. Победитель сможет первым сфотографироваться с уникальной находкой.
14:05