Что делать, когда Вам говорят «Спасибо на хлеб не намажешь»?

Юридическую помощь горожанам окажут специалисты регионального управления Минюста 8 декабря с 10:00 до 13:00. Семинар будет проходить по адресу: пр. Ломоносова, д. 206, каб. 201.– Такие консультации мы проводим ежегодно в честь Международного дня борьбы с коррупцией, – отметил начальник регионального Управления Минюста России Сергей Михайловский, – Консультативный пункт – это не просто «жалобная книга», это возможность получить четкие рекомендации, что делать, когда Вы слышите от должностного лица «Спасибо на хлеб не намажешь», а также реальную помощь от специалистов, уполномоченных в сфере противодействия коррупции.Вход на консультацию свободный, приём в порядке живой очереди.