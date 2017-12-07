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Общество | Главные новости

Что делать, когда Вам говорят «Спасибо на хлеб не намажешь»?

вчера 16:58
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Архангелогородцев проконсультируют по вопросам борьбы с коррупцией в рамках тематического семинара.
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Фото: roshal-info.ru
Юридическую помощь горожанам окажут специалисты регионального управления Минюста 8 декабря с 10:00 до 13:00. Семинар будет проходить по адресу: пр. Ломоносова, д. 206, каб. 201.

– Такие консультации мы проводим ежегодно в честь Международного дня борьбы с коррупцией, – отметил начальник регионального Управления Минюста России Сергей Михайловский, – Консультативный пункт – это не просто «жалобная книга», это возможность получить четкие рекомендации, что делать, когда Вы слышите от должностного лица «Спасибо на хлеб не намажешь», а также реальную помощь от специалистов, уполномоченных в сфере противодействия коррупции.

Вход на консультацию свободный, приём в порядке живой очереди. 
Автор: 29minjust
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