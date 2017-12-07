Что выгоднее - новостройка или «вторичка»? Рейтинг округов Архангельска

В округах Варавино-Фактория и Майская горка при одинаковой стоимости квартир покупка жилья в новом доме выгоднее, так как там больше площадь.

Средняя квартира на Фактории обойдется в 2,28 млн руб. За эти деньги площадь жилья в новостройке будет на 4 «квадрата» или 10% больше, чем на «вторичке». В Майской горке за одни и те же деньги площадь новостроек больше на 3 квадратных метра.

В Соломбальском и Октябрьском округах квартиры на «вторичке», наоборот, в пересчете на стоимость «квадрата» оказались более выгодны.



«По нашим данным, площади квартир в новостройках в этом году снизились, так как застройщики экономят на площадях, чтобы не повышать резко цены», - поясняет руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва.



Рейтинг районов: новостройки vs «вторичка»

1. Варавино-Фактория — выгода 10%

2. Майская горка — выгода 8,5%.

3. Ломоносовский- выгода -1,8%

4. Соломбальский- выгода -4,1%

5. Октябрьский — выгода -8,7%