Что выгоднее - новостройка или «вторичка»? Рейтинг округов Архангельска

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07 декабря, четверг 15:01
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$58.53
€70.43
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Средняя квартира на Фактории обойдется в 2,28 млн руб. За эти деньги площадь жилья в новостройке будет на 4 «квадрата» или 10% больше, чем на «вторичке». В Майской горке за одни и те же деньги площадь новостроек больше на 3 квадратных метра.
В Соломбальском и Октябрьском округах квартиры на «вторичке», наоборот, в пересчете на стоимость «квадрата» оказались более выгодны.
«По нашим данным, площади квартир в новостройках в этом году снизились, так как застройщики экономят на площадях, чтобы не повышать резко цены», - поясняет руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва.
Рейтинг районов: новостройки vs «вторичка»
1. Варавино-Фактория — выгода 10%
2. Майская горка — выгода 8,5%.
3. Ломоносовский- выгода -1,8%
4. Соломбальский- выгода -4,1%
5. Октябрьский — выгода -8,7%
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